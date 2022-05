strefa premium

Liofilizacja żywności: Na czym to polega?

Czym jest żywność liofilizowana i dlaczego warto po nią sięgać? Jak wygląda proces liofilizacji żywności? Rozmawiamy o tym z Małgorzatą Górą-Dubielą, współwłaścicielką firmy Lioforte

Autor: Albert Katana

Data: 02-05-2022, 08:46

Małgorzata Góra-Dubiela, współwłaścicielka firmy Lioforte

Małgorzata Góra-Dubiela, współwłaścicielka firmy Lioforte: Liofilizacja żywności, potocznie zwana suszeniem mrozem lub suszeniem sublimacyjnym, to proces złożony, trzyetapowy. Pierwszy etap to zamrożenie produktu żywnościowego do temperatury minus 40 stopni Celsjusza. W kolejnym etapie wyodrębniona jest para wodna poprzez podniesienie temperatury produktu do wartości wyjściowej, pod znacznie obniżonym ciśnieniem. Trzeci i końcowy etap to suszenie produktu w temperaturze ok. 50 stopni. Produkty liofilizowane mają znacznie dłuższy okres trwałości, zachowując jednocześnie kształt, smak i wartości odżywcze produktu wyjściowego, świeżego. Liofilizacji mogą być poddawane owoce, warzywa, zioła, mięso, gotowe dania.