Lioforte: Trend na zdrowe przekąski szansą dla liofilizowanych owoców

Na rozwiniętych rynkach obserwujemy stałą tendencję wzrostową jeśli chodzi o tzw. zdrowe przekąski. To wielka szansa dla rynku liofilizowanych owoców - mówi Małgorzata Góra-Dubiela, współwłaścicielka firmy Lioforte.

Autor: Albert Katana

Data: 02-05-2022, 09:58

Specjalizacją Lioforte są liofilizowane polskie owoce jagodowe; fot. Lioforte

Liofilizacja: Trend na zdrowe przekąski

- Na rozwiniętych rynkach, europejskich i amerykańskich, obserwujemy stałą tendencję wzrostową jeśli chodzi o tzw. zdrowe przekąski i jest to wielką szansą dla rynku liofilizowanych owoców, dla liofilizowanych warzyw również, bo nie ma zdrowszej przekąski niż owoce i warzywa, a liofilizacja pozwala na zachowanie tego, co w owocach i warzywach najcenniejsze, na długo - mówi Małgorzata Góra-Dubiela, współwłaścicielka firmy Lioforte.

Jak dodaje, produkty liofilizowane to nie tylko dania do przygotowywania w ekstremalnych warunkach, to również liofilizowane zioła, owoce i warzywa, które „zwykli” konsumenci coraz częściej i coraz chętniej wykorzystują na co dzień.

- Nasze owoce liofilizowane można chrupać prosto z paczki jako zdrową, pysznie chrupiącą przekąskę. Można je wykorzystywać w przepisach, dodawać np. do muesli, koktajli, smoothies. Stworzyliśmy na naszej stronie internetowej bank przepisów - zachęca.

Czym jest liofilizacja?

- Liofilizacja żywności, potocznie zwana suszeniem mrozem lub suszeniem sublimacyjnym, to proces złożony, trzyetapowy. Pierwszy etap to zamrożenie produktu żywnościowego do temperatury minus 40 stopni Celsjusza. W kolejnym etapie wyodrębniona jest para wodna poprzez podniesienie temperatury produktu do wartości wyjściowej, pod znacznie obniżonym ciśnieniem. Trzeci i końcowy etap to suszenie produktu w temperaturze ok. 50 stopni. Produkty liofilizowane mają znacznie dłuższy okres trwałości, zachowując jednocześnie kształt, smak i wartości odżywcze produktu wyjściowego, świeżego. Liofilizacji mogą być poddawane owoce, warzywa, zioła, mięso, gotowe dania - tłumaczy Małgorzata Góra-Dubiela.

Cały wywiad z Lioforte dostępny w strefie PREMIUM