Listny Cud pozyskał milion złotych na rozwój rolnictwa przyszłości

Listny Cud to polski startup produkujący ekologiczną żywność na miejskich farmach wertykalnych. Niedawno pozyskał 1 mln złotych od funduszu Augere Health Food Fund na dalszy rozwój. Fundusze posłużą między innymi do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wprowadzenia nowych gatunków do uprawy, a także ekspansji do nowego miasta.

Autor: oprac. AW

Data: 14-01-2022, 12:59

Obecnie Listny Cud uprawia 8 rodzajów mikroliści; fot. mat. pras.

„W naszym funduszu wspieramy zielone inicjatywy, które odpowiadają na wyzwania klimatyczne. Wiemy, że farmy wertykalne to przyszłość rolnictwa i chcemy inwestować w ich dalszy rozwój, dlatego cieszy nas, że Listny Cud dołącza do naszego portfolio” – podkreśla Szymon Smreczyński, dyrektor inwestycyjny Augere Health Food Fund.

Czym są farmy wertykalne?

Farmy wertykalne to uprawa żywności w zamkniętych pomieszczeniach na kilku lub nawet kilkunastu poziomach. Technologia ta pozwala na kontrolę warunków uprawy i zwiększenie efektywności. Jest to także ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego rolnictwa.

„Chcemy produkować żywność dobrą dla ludzi i dla planety. Farmy wertykalne pomagają lepiej wykorzystywać powierzchnię i oszczędzają nawet 90% wody w porównaniu do tradycyjnych upraw. Dodatkowo, ponieważ nasza farma jest w mieście, znacząco ograniczamy emisje wynikające z transportu. Mikroliście możemy uprawiać przez cały rok, w pełni ekologicznie, bez użycia pestycydów.” – mówi Matylda Szyrle, CEO Listnego Cudu.

Mikroliście jako superfood

Obecnie Listny Cud uprawia 8 rodzajów mikroliści, które sprzedaje w biodegradowalnych doniczkach i papierowych opakowaniach, dzięki czemu jako jeden z niewielu producentów oferuje produkty w pełni bez jednorazowego plastiku. “Mikroliście to superfood - zdrowe i pyszne, a dzięki doniczkom zachowują świeżość dłużej niż rośliny pakowane w plastik. W ofercie mamy na przykład mikroliście rukoli, słonecznika czy rzodkiewki.” – mówi Michał Piosik, jeden ze wspólników. Dzięki finansowaniu Listny Cud zamierza wprowadzić do oferty kolejne produkty, a także przeprowadzić dokładne badania pod kątem składników odżywczych roślin. „Podobne badania na mikroliściach nie zostały jeszcze przeprowadzone w Polsce. Chcemy potwierdzić zagraniczne dane, które wskazują, że mikroliście to niewiarygodnie zdrowe pożywienie – te małe rośliny koncentrują w sobie kilka, a nawet kilkanaście razy więcej witamin niż ich dorosłe odpowiedniki.” - dodaje.

Rolnictwo wertykalne celebruje już sukcesy za granicą i doczekało się swoich jednorożców, takich jak InFarm, Bowery czy AeroFarms. Listny Cud jest jednym z pionierów tej technologii w Polsce, w 2020 uruchamiając swoją pierwszą farmę wertykalną na warszawskim Mokotowie. Startup także jako pierwszy w kraju wprowadził mini farmy wertykalne do sklepów – w wybranych supermarketach Carrefour w Warszawie klienci mogą kupić mikroliście „prosto z farmy”.