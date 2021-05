Łódź pomoże mieszkańcom w zakładaniu ogrodów warzywnych

Dzięki wspólnej akcji magistratu i Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi może powstać 15 społecznych ogrodów warzywnych. Ich zakładanie zarekomendowali łodzianie działający w ramach Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście". Pierwszy ogród powstał przy ul. Senatorskiej.

"Miasto rozpoczyna z Zespołem Szkół Rzemiosła z ul. Żubardzkiej 2, specjalizującym się m.in. w ogrodnictwie, akcję zakładania ogrodów. W ten sposób wpisujemy się w działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, jak i do uczniów tejże szkoły. Opieka nad ogrodami będzie odbywać się w ramach zajęć praktycznych, które są integralną częścią nauki zawodu" - podkreśliła dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska w łódzkim magistracie Anna Wierzbicka.

W ramach akcji ma powstać co najmniej 15 ogrodów społecznych. Organizatorzy zapewniają m.in. sadzonki i nasiona roślin - głownie warzyw i ziół - które mogą być z powodzeniem siane lub sadzone w czerwcu (na jeden ogród przeznaczono maksymalnie 2 tys. zł na ten cel), a także materiały niezbędne do budowy ogrodów - ziemię, podłoże, nawozy, skrzynki i narzędzia. Społeczności, dla których ogrody zostaną przygotowane, będą mogły liczyć na szkolenia, a następnie fachowe wsparcie w nadzorowaniu upraw i pomoc w utrzymaniu ogrodów w odpowiedniej kondycji. Zadaniem mieszkańców będzie dbanie o ogród, podlewanie go i pielęgnacja. Będą też mogli korzystać z upraw.

"Jesteśmy jedyną łódzką szkołą, która kształci techników ogrodników i techników architektury krajobrazu, zatem nasze zaangażowanie w tę akcję wydaje się oczywiste. Wsparcie merytoryczne odbędzie się za sprawą naszych uczniów, nauczycieli i ogrodników. Planujemy także specjalne pokazy dla dzieci" - zaznaczył dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła Marcin Józefaciuk.

Zastępczyni dyrektora Biura Aktywności Miejskiej w łódzkim magistracie Agata Burlińska przypomniała, że tworzenia ogrodów społecznych w przestrzeni miejskiej domagali się łodzianie uczestniczący w Łódzkim Panelu Obywatelskim "Zieleń w mieście". Pierwszy ogród warzywny powstał z inicjatywy sąsiadów z ul. Senatorskiej 50/52, którzy już przed majówką - dzięki wsparciu miasta - rozpoczęli swoje ekologiczne uprawy. Kolejny ma powstać we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Radogoszcz Wschód.

"Cieszę się, że miasto wesprze naszą inicjatywę stworzenia ogrodu warzywnego spółdzielczego, który będzie częścią większego projektu zagospodarowania przestrzeni około 3 tys. m kw. Jest to nasz kolejny pomysł na integrację mieszkańców; zależy nam, aby osiedle nie było tylko sypialnią, ale i fajnym miejscem do życia" - dodał prezes Zarządu SM Radogoszcz Wschód Jacek Pawłowski.