Łódzkie: W Cukrowni Dobrzelin powstanie farma fotowoltaiczna

Przygotowania do budowy farm fotowoltaicznych, które dostarczałyby zieloną energię na potrzeby własne Krajowej Spółki Cukrowej (KSC), rozpoczęły się w 2018 r. Z pomocą ekspertów przeanalizowano uwarunkowania lokalizacyjne - nasłonecznienie oraz zacienienie terenów - oraz wpływ czynników zewnętrznych na prace instalacji we wszystkich siedmiu cukrowniach KSC w Polsce. Pozytywne rekomendacje uzyskały cukrownie w Dobrzelinie, Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy oraz Nakle. Jako pierwsza - za ok. 2,2 mln zł - ma powstać farma o mocy 0,5 MW w Dobrzelinie w pow. kutnowskim (Łódzkie).

"Cukrownia Dobrzelin staje się naszym centrum innowacyjnych, zielonych technologii. Dzięki dużemu potencjałowi posiadanych terenów można tam zbudować instalację fotowoltaiczną o optymalnej mocy, dostosowaną do potrzeb zakładu, nastawioną na oszczędności kosztów energii elektrycznej, zwłaszcza w okresie międzykampanijnym, czyli wiosenno-letnim, gdy nie pracuje nasza elektrociepłownia i korzystamy z energii elektrycznej kupowanej z zewnątrz" - podkreślił członek zarządu KSC ds. Rozwoju, Innowacji i Logistyki Tomasz Olenderek.

Jak zaznaczył, fotowoltaika pozwoli także na dalszy rozwój czystych technologii w Cukrowni Dobrzelin, gdzie w ramach projektu BIOSTRATEG powstała prototypowa instalacja doświadczalna do produkcji wodoru i metanu z melasu metodą mikrobiologiczną. "Instalacja fotowoltaiczna może dostarczać energię elektryczną na potrzeby produkcji wodoru z biomasy" - dodał.

Planowana farma fotowoltaiczna ma mieć moc 520 kW, optymalną w stosunku do zapotrzebowania Cukrowni Dobrzelin na energię elektryczną i zajmie ok. 1 ha powierzchni. Elektrownia będzie produkować ok. 520 MWh rocznie, co pozwoli na zaoszczędzenie 35 proc. kosztów zakupu energii elektrycznej w ciągu roku. Efekt ekologiczny to ograniczenie emisji CO2 na poziomie 409,05 Mg CO2/rok. Wybrana lokalizacja pozwala na rozbudowę farmy fotowoltaicznej dwukrotnie, do mocy 1 MW.

"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Cukrowni Dobrzelin powinna zakończyć się w II kwartale 2021 r., tak byśmy mogli w pełni wykorzystać jej możliwości w sezonie letnim, zgodnie z naszymi założeniami. Na bazie doświadczeń z realizacji inwestycji w Dobrzelinie, zamierzamy systematycznie rozwijać projekt fotowoltaiczny w pozostałych czterech oddziałach. Technologie fotowoltaiczne stale są rozwijane, ich koszt spada, dlatego na pewno będziemy z nich korzystać, by ograniczać koszty funkcjonowania cukrowni i jednocześnie niwelować wpływ na środowisko naturalne" - wyjaśnił Olenderek.