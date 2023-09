- Dzisiaj największym wyzwaniem jest dla nas zatrudnienie pracowników do zbiorów sezonowych. Sama motywacja finansowa nie jest już wystarczającym argumentem - mówi Emilia Sznajder Chmura z Gospodarstwa Rolnego Michał Sznajder.

Emilia Sznajder Chmura z Gospodarstwa Rolnego Michał Sznajder: "Nasz biznes rodzinny to sposób na życie, nie krótkoterminowa inwestycja"/fot. PTWP

Znalezienie pracowników nadal ogromnym wyzwaniem

Gospodarstwo Rolne Michał Sznajder to małe przedsiębiorstwo z Dolnego Śląska. Pola, na których uprawiane są warzywa przeznaczone do kwaszenia znajdują się na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Gospodarstwo kwasi warzywa według starej, prostej receptury, bez nowoczesnych chemicznych dodatków, bez konserwantów, przyspieszaczy fermentacji, czy wybielaczy. Firma należy do międzynarodowej sieci Dziedzictwo Kulinarne, promującej zdrową i lokalną żywność. Jest członkami Slow Food Dolny Śląsk, organizacji działającej na rzecz Dobrego Smaku.

Rok 2023 r. to trudny rok pełen wyzwań zarówno z uwagi na kwestie ekonomiczne: wzrost kosztów, trudności z zatrudnieniem jak i co jest istotne, szczególnie w rolnictwie, występowanie niesprzyjających, ekstremalnych zjawisk pogodowych.

- Obserwujemy też zmniejszanie się ilości sklepów w handlu tradycyjnym (likwidowane są małe, rodzinne sklepy). Obecnie największym wyzwaniem jest zatrudnienie pracowników do zbiorów sezonowych, sama motywacja finansowa nie jest już wystarczającym argumentem, a praca w rolnictwie to jeden z najcięższych i najmniej pożądanych zawodów. Jednak mamy za sobą 3 pokolenia, 60 lat tradycji ale i 60 lat doświadczeń, i tych dobrych i tych złych. Historie rodzinne są najlepszym lekarstwem na ciężkie czasy, bo wiemy, że one kiedyś się skończą. Nasz biznes rodzinny traktujemy bardziej jako sposób na życie niż krótkoterminową inwestycję. To daje nam siłę i energię by po prostu robić dalej swoje, czyli to co umiemy najlepiej - uprawiać i kisić warzywa. Naturalnie kiszone warzywa, metodami tradycyjnymi, czyli w wyniku samoczynnej, spontanicznej, powolnej fermentacji - to nadal niszowe produkty. Dzięki walorom prozdrowotnym i smakowym są cenione i poszukiwane, stąd optymistycznie patrzymy w przyszłość - mówi nam Emilia Sznajder Chmura z Gospodarstwa Rolnego M. Sznajder.

W 2022 roku produkt firmy Gospodarstwo Rolne M. Sznajder otrzymał od nas wyróżnienie w ramach konkursu - Certyfikat Dobry Produkt. Co to wyróżnienie znaczny dla firmy?

- Certyfikat Dobry Produkt to duże wyróżnienie dla naszej firmy, a przede wszystkim pozytywny sygnał płynący z rynku artykułów spożywczych: tj. małe, lokalne wytwórnie też się liczą, też mają znaczenie. Cieszy nas fakt, że doceniane są rzemieślnicze rodzinne przedsiębiorstwa, które są unikalne, dzięki wielopokoleniowej tradycji i reprezentują najwyższą jakość. Globalne koncerny świetnie sobie radzą w każdych czasach, bo to one tworzą te czasy. Dobrze, że konsumenci doceniają ideę skrócenia drogi od pola do stołu i chcą wiedzieć, co jedzą i kto ten produkt stworzył, dlatego coraz chętniej poszukują takich firm jak nasza, gdzie liczy się jakość, transparentność i odpowiedzialność za produkt od ziarenka do słoiczka. Nagrody, których nie można kupić, nagrody w obiektywnym, niezależnym, prestiżowym konkursie - cieszą najbardziej! - zapewnia Emilia Sznajder Chmura.

