- Do Polski przyjechałem w 2002 r., nie mając znajomości rynku żywności, szczególnie lokalnego, przez długi czas byłem zdany na markety. To jedzenie mi nie smakowało, poza tym mój organizm alarmował, że to nie jest jedzenie zdrowe - mówi nam Andrej Modic, prezes firmy Lokalny Rolnik.

Sylwia Modic i Andrej Modic - to założyciele Lokalnego Rolnika. Kiedy i w jakich okolicznościach powstała firma? /fot. materiały prasowe

Czym jest Lokalny Rolnik? Kiedy powstał i w jakich okolicznościach? Kto stoi za tą firmą, ideą a może misją? To e-sklep a może coś dużo więcej? Zapraszamy na inspirującą rozmowę z Andrejem Modicem, prezesem firmy Lokalny Rolnik.

Jak powstał serwis Lokalny Rolnik i kim są założyciele?

Lokalny Rolnik to sprzedaż żywności przez internet. Ale takie zakupy można zrobić w sklepie za rogiem - dlaczego ktoś miałby kupować ją przez internet? Co było inspiracją do założenia firmy Lokalny Rolnik?

Jeśli chodzi o to, co powszechnie nazywa się żywnością, na pewno poza wygodą nie ma specjalnego powodu, byśmy ją kupowali przez internet. Ale Lokalny Rolnik to nie jest sprzedaż żywności, ale internetowy targ prawdziwego jedzenia. Pod pojęciem “prawdziwego jedzenia” rozumiem taką żywność, która jest trudno dostępna w sklepach - produkty wytwarzane w małych gospodarstwach, przez rzemieślników, bez chemii, w sposób zrównoważony z poszanowaniem otoczenia. Jest to żywność wyjątkowa, dlatego kupowanie jej w Lokalnym Rolniku ma sens.

Koncept Lokalnego Rolnika tak naprawdę wymyślił niemal 40 lat temu mój tata: ja pochodzę ze Słowenii, gdzie dobre jedzenie rzemieślnicze jest dużo łatwiej dostępne niż w Polsce; w moim domu zawsze tak jedliśmy, u nas nigdy nie kupowało się w marketach, zawsze mieliśmy różnych bezpośrednich Wytwórców jedzenia. Czasem zamawiało się coś wspólnie z sąsiadami, rodziną - takie grupowe zakupy funkcjonowały u nas cały czas.

Do Polski przyjechałem w 2002 r.: nie mając znajomości rynku żywności, szczególnie lokalnego, przez długi czas byłem zdany na markety. To jedzenie mi nie smakowało, poza tym mój organizm alarmował, że to nie jest jedzenie zdrowe, niemniej przez 10 lat nie robiłem z tym nic.

Wszystko zmieniło się, gdy urodziła się moja córka: okazało się, że choruje na autyzm i ma alergie pokarmowe na wszystko, każdą żywność. Po pierwszych trzech latach, spędzonych głównie w szpitalu, córka pojechała po raz pierwszy na wakacje do moich rodziców - tam jadła wszystko, prosto z ogródka, i nic jej nie było…

Zdrowa żywność i sezonowe produkty prosto od rolników

I podjęliście decyzję, aby wyciągnąć wnioski i przekuć je w biznes?

Po powrocie do Polski zdecydowaliśmy z żoną, że coś z tym musimy zrobić i zaczęliśmy sami poszukiwać dobrych produktów. Szukaliśmy na bazarach, w sklepach ekologicznych, ale okazało się, że tam też nie zawsze jakość jest taka, jaką producenci deklarują. W końcu postanowiliśmy poszukać rolników wytwarzających dobrą żywność. To niestety zajmowało nam dużo czasu, w każdy weekend musieliśmy wsiadać w samochód i jeździć po gospodarstwach; naturalnie nie byliśmy z tego bardzo zadowoleni, bo przecież w weekend chcieliśmy też odpocząć.

Po jakimś czasie okazało się, że jedzenie, które przywozimy, spotyka się z dużą aprobatą naszych sąsiadów i znajomych, więc zaczęliśmy przywozić także dla nich - niestety, mimo coraz większej ilości jedzenia bagażnik naszego auta nie chciał się powiększać (śmiech).

Zdecydowaliśmy się więc namówić większą grupę znajomych na stałe zakupy u grupy rolników, którzy przywozili nam swoje produkty, i to był nieoficjalny start Lokalnego Rolnika: na warszawskim Bemowie mieliśmy pięć adresów, gdzie ludzie zamawiali żywność a rolnicy raz w tygodniu przywozili żywność. Całe przedsięwzięcie rozrastało się coraz bardziej i trudno już było to kontrolować; pomyśleliśmy, że stoimy na progu czegoś większego. Złożyliśmy wniosek do unijnego programu “Innowacyjna Gospodarka 8.1”, dostaliśmy dotację na zbudowanie platformy sprzedażowej i w maju 2014 r. uruchomiliśmy taką platformę: w trzech dzielnicach Warszawy kilkuset klientów tygodniowo kupowało żywność od pięciu rolników. Tak zaczął się Lokalny Rolnik.

Lokalny Rolnik dla wytwórców i koordynatorów - zasady działania

Jak szukaliście Wytwórców, jakie przyjęliście kryteria, jak sprawdzaliście/sprawdzacie jakość ich wyrobów? Skąd pewność, że jakość stwierdzona przed rozpoczęciem współpracy jest wciąż taka sama?

Najlepszym gwarantem jakości jest klient, który powraca na nasz targ i do naszych Wytwórców. Z drugiej strony gwarantem jakości jest dla nas sam wytwórca żywności - jeśli nas przekona, ufamy mu, tak jak kupujący na targowiskach ufają sprzedawcy, u którego stale kupują. Poznajemy Wytwórców osobiście, opisujemy ich historie, każdy klient zna lub ma możliwość poznać naszych Wytwórców i skontaktować się z nimi, poznać proces wytwarzania żywności.

Mamy oczywiście menedżerów regionalnych, którzy poszukują Wytwórców produktów wysokiej jakości i dbają o tę jakość, przy czym wielu naszych Wytwórców posiada stosowne certyfikaty; w większości są to certyfikaty ekologiczne.

Ważne dla nas jest, by żywność wystawiana na wirtualnym targu jakim jest Lokalny Rolnik była żywnością wytwarzaną rzemieślniczo, ręcznie, nie maszynowo; żeby produkty miały krótki skład, nie były konserwowane: taka żywność wytwarzana jest w małych gospodarstwach, w małych ilościach.

Może to zabrzmi idealistycznie, ale osobiście jestem przekonany, że Lokalny Rolnik realizuje misję, której celem jest poprawa jakości naszego życia i im większy będzie nasz zasięg, tym lepszy będzie nasz świat.

Lokalny Rolnik: misja

Na czym polega ta misja?

Na doprowadzaniu do zrównoważonego świata. Oficjalnie trzy filary naszej misji to zdrowe społeczeństwo, prosperujące lokalne społeczności i czyste środowisko.

Jeśli jemy zdrowo, jesteśmy zdrowsi i przez to szczęśliwsi; kupując od lokalnych Wytwórców wspieramy rozwój lokalnych społeczności - naszych społeczności; kupując jedzenie wytworzone w ekologiczny sposób nie zatruwamy wód i nie wyjaławiamy gleby; Kupując lokalnie mamy wpływ na mniejsze emisje CO2 w transporcie.

Dodatkowo, kupując żywność wytwarzaną na zamówienie przyczyniamy się do jej niemarnowania.

To wszystko razem - zdrowie, lokalny dobrobyt i czyste środowisko, tworzy lepszy świat.

Ilu Wytwórców współpracuje z Lokalnym Rolnikiem? Czy lista Wytwórców jest już zamknięta czy otwarta na nowych chętnych?

Cały czas jesteśmy otwarci na nowych Wytwórców, ale nie szukamy plantacji, nie szukamy rolników, którzy pryskają roundapem, nie szukamy producentów, których żywność ma w składzie 20 składników: naszym celem jest skupienie w Lokalnym Rolniku wszystkich rolników i rzemieślników wytwarzających dobre jedzenie (https://lokalnyrolnik.pl/zostan_dostawca)

Na jakich zasadach współpracujecie z Wytwórcami - czy są to umowy zawierane na określony czas, na określoną ilość towaru? Jak często negocjujecie cenę produktów, na podstawie jakich kryteriów ją określacie?

Lokalny Rolnik nie jest sklepem lecz wirtualnym bazarem, market place’em, platformą sprzedażową - nie zawieramy z Wytwórcami umów, dajemy im po prostu możliwość sprzedaży swoich produktów.

Każdy Wytwórca rozpoczyna z nami współpracę na podstawie stosunkowo prostego regulaminu; nie ustalamy cen, za które sprzedaje swoje produkty, jedynie rekomendujemy ich zakres opierając się na swojej wiedzy na temat rynku.

Wytwórca podaje cenę dla klienta, i od tej ceny płaci nam prowizję od sprzedaży - ale o ile w tradycyjnej sprzedaży Wytwórca otrzymuje maksimum 15% ceny końcowej produktu, u nas dostaje kwotę w wysokości 60-70% ceny.

Dla naszych Wytwórców organizujemy cały proces dystrybucji: od kompletowania zamówień po transport do klientów a ponieważ jest to logistyka współdzielona przez wszystkich wytwórców jest ona o wiele tańsza niż logistyka indywidualna.

