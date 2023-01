Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu poszukuje nowych członków zainteresowanych uprawą pomidorów gruntowych do przetwórstwa w należącym do Grupy Maspex zakładzie Agros Nova w Łowiczu.

Poszukiwani rolnicy zainteresowani uprawą pomidorów gruntowych dla Grupy Maspex: fot. shuttrstock.com

Jak podaje lokalny serwis lowiczanin.info, do Zrzeszenia Plantatorów należy obecnie niespełna 100 rolników z powiatu łowickiego, ale też łęczyckiego i kutnowskiego. Zrzeszenie, które ma charakter grupy producenckiej, zapewnia około 60-70% dostaw pomidorów do łowickiego zakładu Agros Nova.

Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu - pomoc dla plantatorów

Przynależność do Zrzeszenia jest odpłatna, ale w zamian za to rolnik otrzyma "kompleksowe know how". Członkowie zrzeszenia mogą liczyć na bardzo dużą pomoc - doradztwo, dostęp do usług od pozyskania materiały siewnego lub sadzonek, poprzez pielęgnację, aż po zbiór i transport do zakładu.

Maspex - budowa nowej hali produkcyjnej w Łowiczu

Zwiększą się moce produkcyjne w Agros Nova. Przypomnijmy, trwa warta 60 mln zł inwestycja w należącym do Grupy Maspex zakładzie w Łowiczu. Powstanie nowa hala produkcyjna, która przeznaczona będzie do produkcji koncentratu pomidorowego ze świeżych pomidorów. Prace mają zostać zakończone w listopadzie 2023 roku.

