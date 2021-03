Łowicz rozszerza kategorię dżemów

Dżemolada to produkt owocowy o unikalnej recepturze – delikatny, gładki krem do smarowania. Bez kawałków owoców, ale za to o intensywnie owocowym smaku. Każda wersja jest bogata w cenne witaminy C oraz D.

Czerwona Dżemolada to smak truskawki z czerwoną porzeczka i jabłkiem, czarna – aronia, czarny bez i jabłko, pomarańczowa – morela, brzoskwinia, marakuja i jabłko, a żółta – brzoskwinia i jabłko.

Dżemolady Łowicz dostępne są 200-gramowych słoiczkach. Cena sugerowana na półce: 2,59 zł.