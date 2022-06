Maga Foods bankrutuje. Liczy na interwencję Jarosława Kaczyńskiego [WYWIAD]

- Jestem dumny z moich pracowników, że się zorganizowali i wykrzyczeli swoje oczekiwania przed MSWiA. Nie poddamy się, bo racja jest po naszej stronie - mówi Piotr Pawiński, szef Maga Foods. Portalowi Spożywczemu opowiada o tym, jak pracownicy i dostawcy spółki z dnia na dzień zostali na lodzie.

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 15-06-2022, 13:22

Piotr Pawiński, prezes Maga Foods/fot. mat. prasowe

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Agata Kinasiewicz: Czy po wczorajszym proteście pracowników myśli pan, że jest jakaś szansa, że sprawa firmy Maga Foods zakończy się pozytywnie?

Piotr Pawiński: Nie ma wyjścia, musi się zakończyć dobrze. Protest był aktem desperacji ze strony moich pracowników. Oni zostali pozbawieni środków do życia przez dwa miesiące. A są to pracownicy produkcyjni, nie mają jakichś wielkich oszczędności i muszą mieć za co żyć. Wczoraj rzeczywiście nastąpił kontakt między naszymi dostawcami i pracownikami i muszę powiedzieć, że jestem z nich dumy, że się zorganizowali i wykrzyczeli swoje oczekiwania przed MSWiA. Wygląda na to, że jest to chyba jedyna forma, którą MSWiA może usłyszeć – krzyk.