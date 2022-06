Maga Foods: protest przed MSWiA, zmarnowane 500 ton warzyw i dramat pracowników

Autor: AK

Data: 14-06-2022, 16:37

We wtorek pod siedzibą MSWiA odbył się protest pracowników Maga Foods – firmy, która po trafieniu na czarną listę ministerstwa została odcięta od możliwości legalnego działania. Pod budynkiem ministerstwa protestowało ok. 50 pracowników i lider AgroUnii.

Lider AgroUnii, Michał Kołodziejczak podczas strajku z pracownikami Maga Foods/ fot. Facebook.com/AgroUnia

Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii nie ukrywał swojej wściekłości, bo jak mówił, sankcje nałożone na firmę uderzyły także w jego biznes. Przez zamrożone konta nie zapłaciła jego rodzinie 250 tys. zł. Podczas protestu przyznał, że zaczyna się zastanawiać, czy nie jest to sprawa polityczna.

Maga Foods zniszczył błąd urzędnika?

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Ta firma nigdy nie zostałaby zamknięta, gdyby nie błąd urzędnika. Dzisiaj nikt za to nie odpowiada – mówił lider AgroUnii i wskazywał, że warzywa, które psują się w chłodniach rolników nie mogą być przerabiane, bo firmę bezzasadnie zamknięto a przywiezioną na protest kapustę ochrania policja.

- Kiedy przywoziło się do waszej firmy [Maga Foods - przyp. red.] warzywa, które nie były najlepsze, to rozmawiało się z panem Robertem i mówił, że ich nie przyjmie, że coś trzeba poprawić. A oni nie potrafią się przyznać do błędu. I to jest największy błąd władzy dzisiaj – że nie umieją się przyznać do własnego błędu – mówił Kołodziejczak i wskazywał, że pracownicy spółki od 2 miesięcy nie dostali wynagrodzenia.

Zobacz także: Maga Foods ogłosi bankructwo. "Przez przypadek znalazła się na liście sankcyjnej"

Kołodziejczak: czy to znamiona walki politycznej?

Mówił także, że blokada działalności oznacza miliony złotych straty także dla dostawców, którzy do firmy dostarczali warzywa.

Akurat traf tak chciał, że moje gospodarstwo, moja rodzina, znajomi, dostarczali warzywa do waszej firmy. I ja nie wiem, czy to, co zrobiło ministerstw,o to są znamiona jakiejś walki politycznej. Pokazanie komuś miejsca w szeregu i pokazanie, że jeśli będzie niewygodny, to zamkną firmę, która jest strategicznym odbiorcą twoich warzyw – krzyczał lider AgroUnii.

Pracę straciło ok. 100 Ukraińców

Poruszył także temat narodowości osób pracujących w Maga Foods, bo blisko połowa z 200 pracowników firmy to osoby z Ukrainy. Oznacza to, że zamiast sankcji, które miały uderzyć w Rosję, ministerstwo niejako ukarało pracowników, którzy przyjechali do pracy z Ukrainy. Biorąc pod uwagę liczną grupę dostawców i osoby współpracujące z firmą, szef spółki, Piotr Pawiński wyliczył, że obecny paraliż firmy dotyczy ok. 2 tys. osób.

– Dla nas to tragedia, bo kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, wielu naszych pracowników pościągało tu swoje rodziny, kobiety, dzieci, wynajęło mieszkania. Kiedy sankcje uderzyły w Maga Foods, oni zostali po prostu bez pracy – mówił w rozmowie z agencją Newseria dzień przed protestem Nazarii Ostafinchuk z agencji pracy tymczasowej SPS, który od wielu lat pośredniczy w zatrudnianiu pracowników przez podwarszawskiego producenta surówek.

Kolejny protest za tydzień

Michał Kołodziejczak zapowiedział także, że jeśli ministerstwo rolnictwa i MSWiA nie podejmą kroków, żeby umożliwić firmie dalsze funkcjonowanie, to za tydzień pracownicy Maga Foods i AgroUnia zorganizują drugi protest, ale zamiast na chodniku będą protestować na ulicy. Jak wskazał, w wyniku błędu urzędnika zmarnowanych zostało 500 ton żywności.