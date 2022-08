Maga Foods wykreślona z listy sankcyjnej! MSWiA zmieniło zdanie po 4 miesiącach

Z listy sankcyjnej firm prowadzonej przez MSWiA w związku z agresją Rosji na Ukrainę została wykreślona firma Maga Foods sp. z o.o., ponieważ zmienił się jej właściciel - została przejęta przez spółkę pracowniczą - poinformował wiceminister MSWiA Maciej Wąsik.

Piotr Pawiński, prezes Maga Foods/fot. mat. prasowe

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji napisał o tym w czwartek na Twitterze.

Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem listy unijnej i odnosi się do oligarchów i podmiotów rosyjskich prowadzących realne interesy na terenie naszego kraju.

Lista sankcyjna została opublikowana w kwietniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA. Jej utworzenie umożliwiła ustawa, która wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.

Ustawa rozszerzyła możliwość stosowania mechanizmów, wynikających z unijnych przepisów sankcyjnych, związanych z mrożeniem majątków i wstrzymywaniem transakcji. Dodała także dwa rozwiązania krajowe, czyli możliwość wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub wpisania do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany.

Pierwotnie na liście znalazło się 50 osób i podmiotów gospodarczych, które zostały objęte sankcjami za bezpośrednie lub pośrednie wspieranie agresji Rosji na Ukrainę, czy też naruszeń praw człowieka w Rosji lub na Białorusi.

Jeszcze w czerwcu, w rozmowie z naszą redakcją, Piotr Pawiński, szef Maga Foods mówił o tym, że przez błąd urzędników pracę stracić może nawet 2 tys. osób powiązanych ze spółką. Sankcje miały uderzyć w rosyjskie biznesy i biznesmenów, a uderzyły w polskich i ukraińskich pracowników. Działalność firmy została na 4 miesiące wstrzymana a pracownicy nie dostawali w tym czasie pensji. W firmie odcięto nawet prąd i zablokowano konta bankowe.

W naszej firmie 50 proc. pracowników pochodzi z Ukrainy. Jako firma daliśmy spory budżet na to, żeby mogli ściągnąć swoje rodziny do Polski, wyciągnąć je ze stref objętych wojną. I ci ludzie nie są w stanie ich teraz utrzymać, bo nasz rząd właśnie obciął im wszystkie pieniądze. To jest absurd do kwadratu. Najgorszy jest także brak jakiejkolwiek refleksji. OK, ktoś popełnił błąd. Ale trwanie w nim przez dwa miesiące i brak jakiejkolwiek inicjatywy, żeby sytuacje rozwiązać – to jest przerażające

- mówił Piotr Pawiński