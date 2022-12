Liderami rynku majonezu w Polsce są od lat Dekoracyjny Winiary oraz Kielecki. Produkty najpopularniejszych w Polsce marek majonezu mają swoich wiernych fanów, ale i przeciwników. Topowe marki różnią się od siebie smakiem, ale i składem.

Liderami na rynku majonezów są Majonez Dekoracyjny Winiary oraz Kielecki. fot. shutterstock

Który majonez ma najlepszy skład?

Skład i tzw. "czysta etykieta" to nawet w czasach wysokiej inflacji jeden z kluczowych czynników w codziennych zakupach Polaków. Jak wyglądają pod tym kątem najpopularniejsze marki majonezu?

Jak mówi nam Katarzyna Rada z redakcji Czytajsklad.com, najlepszy będzie majonez pozbawiony kontrowersyjnych substancji dodatkowych i spożywany w niewielkich ilościach.

- Nie zapominajmy, że jest to produkt o dużej zawartości tłuszczu i wysokokaloryczny. Dobrym wyborem na święta będzie też majonez domowy, którego wykonanie jest banalnie proste, a prosty skład gwarantowany. Wystarczą dwa lub trzy składniki – dodaje.

Majonez Kielecki i Winiary - różni je nie tylko skład

Chociaż przygotowanie majonezu domowego wydaje się prostym i dobrym rozwiązaniem dla naszego zdrowia, to spora grupa konsumentów decyduje się jednak na zakup gotowego produktu. Liderami na rynku majonezów są Majonez Dekoracyjny Winiary oraz Kielecki.

– Te dwie marki różni skład i smak. Kielecki wpisuje się w trend clean label, natomiast Winiary zupełnie nie. Natomiast smak Kieleckiego jest wyrazisty, lekko kwaśny, co dla części nabywców stanowi dużą zaletę, a dla części największą wadę. Majonez Dekoracyjny Winiary jest bardzo łagodny w smaku, dzięki większej zawartości cukru i niewielkiej zawartości octu, ma też bardziej kremową i gęstą konsystencję – analizuje Katarzyna Rada.

Majonezowe wojny Polaków

Majonez Kielecki, Dekoracyjny Winiary, Hellmann's, Kętrzyński a może Napoleoński? Niemal każdy Polak ma dziś swoją ulubioną markę majonezu, której gotów jest bronić z uporem godnym lepszej sprawy.

Od niepamiętnych czasów w sieci szczególnie duże emocje wywołują dyskusje na temat majonezu. Miłośnicy i przeciwnicy Kieleckiego, Winiary oraz innych marek "pojedynkują się" w internecie z uporem godnym stronników przeciwnych opcji politycznych. To zastanawiające, bo podobnych sporów próżno szukać między miłośnikami np. Pepsi i Coca-Coli. Skąd zatem wzięły się internetowe wojny majonezowe?

Skąd się biorą majonezowe wojny w internecie?

Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl stawia tezę, że cały spór umiejętnie podsycany jest przez marketingowców.

- Dla marki Winiary czy producenta Majonezu Kieleckiego nie ma lepszej reklamy niż napędzane silnymi emocjami „dyskusje” konsumentów. Tworzy się nam naturalny buzz marketing i jest to sytuacja wymarzona dla każdego marketingowca. Nic tylko siedzieć z boku i od czasu do czasu umiejętnie wkładać kij w mrowisko, aby temperatura sporu nie malała, albo była coraz większa. A budżet marketingowy na to na pewno jest, bowiem według szacunków rynek majonezowy w Polsce jest wart 650 mln zł - dodaje.

Czy kielczanina może przekonać do majonezu Winiary?

Nasz rozmówca wskazuje, że kwestie geograficzne nie są jedynym czynnikiem napędzającym te dyskusje.

- Jeśli w naszym rodzinnym domu od zawsze królował na stołach Majonez Kielecki, to nie ma takiej siły na świecie, która przekonałaby nas do Majonezu Dekoracyjnego Winiary. I odwrotnie. A osoby, które twierdzą, że np. nasz ulubiony, kojarzący się z domem rodzinnym i Świętami, majonez „ma octowy smak”, wywołują u nas bardzo silne uczucie frustracji. Ciśnienie skacze i kłótnia gotowa - podsumowuje Jaroszyński.

Który majonez będzie królował na Boże Narodzenie 2022?

Według danych aplikacji Pan Paragon na Wielkanoc 2022 majonezową bitwę o konsumenckie portfele z niewielką przewagą (4 procent) wygrał Kielecki. Co ciekawe, w 2021 roku rozbieżność była większa i wynosiła 12 proc. - pisaliśmy w tekście Winiary vs. Kielecki: Który majonez wygrał przed Wielkanocą?

Dane sprzedażowe dotyczące większej próby przynoszą zupełnie inne wyniki. W sklepach małoformatowych do 300 mkw. aż w 11 województwach liderem sprzedaży jest marka Winiary od Nestle. Co więcej, aż w 7 regionach Dekoracyjny zagarnął dla siebie ponad połowę sprzedaży całej kategorii!

Rynek majonezu: Winiary liderem, ale nie wszędzie

Mimo, że liderem kategorii jest Winiary, niektóre województwa są wyjątkowo silnie przywiązane do własnych produktów.

- Jest to kategoria charakteryzująca się sporą regionalizacją. W sklepach małoformatowych do 300 mkw. w 11 województwach liderem sprzedaży jest marka Winiary od Nestle, a w 7 z nich udziały w wartości sprzedaży tego producenta przekraczają 50% sprzedaży całej kategorii. W pozostałych województwach królują marki związane z danym regionem, jak Majonez Kielecki, Majonez Pomorski czy marka Roleski – podsumowuje Joanna Gackowska-Paszkiewicz, analityk danych sprzedażowych w CMR.

Który majonez ma najlepsze opinie w sieci?

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta? Jak wynika z analiz SentiOne z kwietnia 2022 roku, najwięcej dobrych emocji w sieci budzi wcale nie Majonez Dekoracyjny ani Kielecki, a...majonez firmy Motyl.

Choć na wyniki z wiosny 2022 roku nakładały się głośne wówczas internetowe dyskusje o bojkotach koncernów, które pozostały w Rosji mimo agresji tego kraju na Ukrainę, dotyczyły one głównie należącej do Nestle marki Winiary oraz Majonezu Kieleckiego jako jego odruchowej alternatywy - pisaliśmy w tekście: Ten majonez budzi najwięcej dobrych emocji w sieci. To nie Kielecki ani Winiary

Rynkowych potentatów pogodził majonez firmy Motyl – aż 37 proc. wypowiedzi na jego temat miało pozytywny wydźwięk, nie było też żadnych negatywnych.

- Internauci polecają go sobie na Wykopie i w komentarzach na portalach. Chwalą go za dobry skład, smak i polskie pochodzenie. Spory odsetek pozytywnych wypowiedzi odnotowują również majonezy firm Mosso, Hellmann’s, Pudliszki i Kętrzyński - wskazują autorzy badania.

