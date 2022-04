Ten majonez budzi najwięcej dobrych emocji w sieci. To nie Kielecki ani Winiary

Majonez Winiary jest obecnie najpopularniejszy w polskim Internecie, jednak głównie w kontekście bojkotu. Najwięcej pozytywnych emocji budzi majonez Motyl.

Który majonez budzi najwięcej pozytywnych i negatywnych emocji w polskim internecie? fot.shutterstock

Który majonez jest najpopularniejszy w internecie?

Do niedawna liczba wypowiedzi o majonezach Kieleckim i Winiary w polskim internecie rozkładała się po równo, ale obecnie Winiary zdominował dyskusje - dotyczy go 62 proc. wzmianek, jak wynika z analizy polskiego SentiOne. Jednak większość ma wydźwięk negatywny i dotyczy bojkotu Nestlé, właściciela marki. Niezależnie od kwestii politycznych, widać rosnącą świadomość konsumentów na temat składu majonezów, zwiększa się też popularność produktów wegańskich.

Trudno wyobrazić sobie nadchodzące święta bez potraw z majonezem - w 2021 roku w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc jego sprzedaż tylko w sklepach detalicznych wzrosła o 117 proc. Firma SentiOne przeanalizowała ponad 55 tys. wypowiedzi polskich internautów na temat majonezów od początku 2022 roku, by sprawdzić ich preferencje oraz wpływ ostatnich wydarzeń na zachowania konsumenckie.

Spór fanów majonezu a wojna w Ukrainie

Jak wynika z opracowania, najwięcej rozmów dotyczy majonezu Winiary - ale głównie w kontekście negatywnym

Spór między zwolennikami Majonezu Kieleckiego oraz Majonezu Dekoracyjnego Winiary toczy się od dawna, a liczba wypowiedzi na ich temat dotychczas rozkładała się mniej więcej po równo. Obecnie sytuacja się zmieniła – 62 proc. dyskusji o majonezach dotyczy Winiary, a 33 proc. Kieleckiego.

Wzrost liczby dyskusji zaczął się 5 marca, kiedy internauci zaczęli nawoływać do bojkotu konsumenckiego firm, które nie wycofały się z Rosji po jej agresji na Ukrainę. Wśród nich znalazł się także właściciel Winiary - koncern Nestlé. W sumie w tym okresie majonezu Winiary dotyczyło ponad 20 tys. wypowiedzi, podczas gdy dla innych marek liczba ta oscylowała na poziomie 2 tys. Analiza chmury słów kluczowych jasno wskazuje, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim właśnie bojkotu - często wymieniane były również KitKat, Nałęczowianka, Studentska, Cini Minis, Nesquik, Chocapic i Nescafe, a więc marki należące do Nestlé.

Majonezy Kielecki i Winiary rywalizują w internecie

- Jak to bywa w internecie, treści o wydźwięku negatywnym dużo szybciej się rozprzestrzeniają i generują dużo wyższe zasięgi niż te o wydźwięku pozytywnym. Zazwyczaj informacje o kryzysie wizerunkowym docierają do znacznie większej liczby odbiorców niż planowane działania marketingowe. Tak też było w tym przypadku. Pod względem liczby wzmianek i ich zasięgów Winiary jest obecnie najpopularniejszym majonezem w polskim Internecie, ale większość wypowiedzi jest nacechowana negatywnie – mówi Agnieszka Uba, Head of Product Marketing w SentiOne.

Wypowiedzi o Majonezie Kieleckim pojawiają się obecnie głównie w kontekście bojkotu Winiary. Konsumenci twierdzą, że niezależnie od postępowania Nestlé, i tak ma on lepszy skład i deklarują, że na nadchodzące święta wybiorą Kielecki. Jednak najwięcej pozytywnych emocji budzi majonez firmy Motyl – aż 37 proc. wypowiedzi na jego temat ma pozytywny wydźwięk, nie ma żadnych negatywnych. Internauci polecają go sobie na Wykopie i w komentarzach na portalach. Chwalą go za dobry skład, smak i polskie pochodzenie. Spory odsetek pozytywnych wypowiedzi odnotowują również majonezy firm Mosso, Hellmann’s, Pudliszki i Kętrzyński.

Rośnie świadomość Polaków na temat majonezu

Niezależnie od bojkotu związanego z trwającą wojną, w przypadku majonezów internauci zwracają uwagę przede wszystkim na to, czy dana marka ma polski, czy zagraniczny kapitał. Argument o polskim pochodzeniu firmy w rekomendacjach wymieniany jest jednym tchem ze smakiem i dobrym składem produktu.

W rozmowach o składzie majonezów widać rosnącą świadomość polskich konsumentów. Internauci przykładają dużą wagę do tego, żeby produkt nie zawierał takich składników jak sól wapniowo-disodowa (EDTA, E385), zagęstniki, skrobia, sztuczne aromaty i stabilizatory takie jak guma arabska (E414) czy guma ksantanowa (E415). Wiele rozmów na ten temat toczy się w mediach społecznościowych na profilach związanych z dietetyką.

Majonezy wegańskie zdobywają rynek

Rośnie liczba osób poszukujących majonezów wegańskich. Tutaj najczęściej polecane są majonezy Roleski i GoVege z Biedronki oraz przepisy na wegański majonez domowej roboty. Duży wpływ na poszukiwanie wegańskich majonezów przez polskich Internatów miała styczniowa akcja „Veganaury”, organizowana od dwóch lat przez promującą weganizm brytyjską organizację o tej samej nazwie.

Najwięcej rozmów na temat majonezów toczy się na Facebooku, w drugiej kolejności na Twitterze, a w trzeciej na portalach internetowych – choć tam dominują wypowiedzi w kontekście politycznym. O majonezie Winiary przez pewien czas dużo dyskutowano na Reddicie, co bardzo podniosło mu zasięg – jednak rozmowy te miały wydźwięk tylko negatywny i dotyczyły bojkotu marki. Natomiast o majonezach wegańskich Polacy najczęściej rozmawiają na forach.