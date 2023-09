Od poniedziałku do środy 20 września w sklepach Lidl można kupić produkty marki Makłowicz i Synowie w promocyjnych cenach. Oliwy, makarony, dania gotowe i sosy będą wystawione na specjalnych standach. Oto ceny.

Makłowicz i Synowie w Lidlu - oferta promocyjna; fot. mat.pras.

Makłowicz i Synowie - nowa marka produktów spożywczych

Robert Makłowicz, razem z synami Mikołajem i Ferdynandem, zadebiutowali w połowie 2023 roku na rynku spożywczym. Latem w sklepach pojawiły się pierwsze produkty pod marką "Makłowicz i Synowie" inspirowane podróżami kulinarnymi Roberta Makłowicza.

O tych produktach wiadomo było już wcześniej. W listopadzie 2022 roku informowaliśmy o podpisaniu przez Pamapol SA wstępnej umowy ze spółką Propinquus, której głównym wspólnikiem jest Robert Makłowicz.

Co ciekawe, umowę między Pamapolem a spółką Makłowicza zawarto aż na 30 lat. W perspektywie jest nawet budowa osobnego zakładu produkcyjnego dla produktów sygnowanych marką "Makłowicz i Synowie".

Dania Makłowicz i Synowie w Lidlu w promocyjnych cenach

W promocyjnych cenach w Lidlu można dostać m.in. dania gotowe z serii Makłowicz i Synowie za 12,99 zł. To słowiki o gramaturze 330g a w nich: gulasz segedyński, gulasz wiedeński i chili con carne. Dostępne są również sosy do dań za 8,99 zł za opakowanie 400g. To pięć smaków: alla amatriciana, alle arabbiata, pomidorowy do spaghetti, meksykański lub słodko-kwaśny.

W skład oferty wchodzą także oliwy z oliwek lub przyprawy na bazie oliwy z oliwek (chili, bazylia, czosnek) za 19,99 zł (butelka 250 ml) oraz makarony - 5,49 zł za opakowanie 400g. Dostępne są takie rodzaje jak: penne, trofie, fusilli lub fetuccine.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl