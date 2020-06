Malezja: w wyniku pandemii zmienia się kultura jedzenia durianów

Kolczasty na zewnątrz, w środku ma żółty miąższ o kremowo-maślanej konsystencji. Z powodu silnego i charakterystycznego zapachu jest zakazany w biurach i komunikacji publicznej. Durian pochodzi prawdopodobnie z Borneo i Sumatry, skąd został przewieziony na Półwysep Malajski i do Tajlandii, a stamtąd do innych części Azji Południowo-Wschodniej.

W Malezji rocznie produkuje się ponad 300 tys. ton tych owoców - zdecydowaną większość na eksport. Ale trwająca pandemia sprawia, że w tym roku miejscowi producenci zabiegają głównie o malezyjskich klientów.

Simon Hun, właściciel ulicznej restauracji w George Town, stolicy stanu Penang, wypełnił ją kolczastymi owocami, a na stoliku ustawił pojemniki z ich gotowymi do spożycia kawałkami. Nadchodzi szczyt sezonu. "W Malezji o durianie krążą legendy" - mówi PAP. "Na przykład o przypadkach śmierci tych, którzy zjedli go za dużo albo popijali mocnym alkoholem. Faktycznie lepiej tego nie robić, bo w owocach są substancje, które wpływają na metabolizm" - wyjaśnia.

Gorące dyskusje budzi ich złożony smak i specyficzny zapach. "Wszystko zależy od odmiany, a są ich setki" - uśmiecha się Hun. Czasem mięsisty miąższ jest słodki albo słodko-gorzki, niekiedy z kwiatowym albo orzechowym posmakiem. Są tacy, którzy uważają, że ma w sobie coś ze smaku ryby i cebuli. Z kolei jego silny, słodkawy zapach niektórym kojarzy się z benzyną. Choć przez wielu zapach ten jest uważany za "śmierdzący", to durian ma dużą grupę zwolenników. Może być składnikiem dań curry, dodatkiem do lodów, ciastek i czekolad, ale najczęściej jada się go na surowo - i prawie nigdy w samotności.

"Zwykle odbywa się to tak, że znajomy farmer dzwoni do mojej mamy, kiedy ma wyjątkowo dobrą partię. Jedziemy na miejsce i odbieramy zapakowany towar, a w domu dzielimy się ze znajomymi" - opowiada Faizal, student z Penangu. Jeszcze popularniejsze są "polowania na durian" - podmiejskie wypady z krewnymi albo przyjaciółmi, w czasie których kolczaste owoce otwiera się i je na świeżym powietrzu, przy osobnych stoiskach albo bezpośrednio na farmach.

"Jestem wielbicielką duriana" - mówi PAP pochodząca z Kuala Lumpur 70-letnia gospodyni domowa Smriti Chawla. "Tylko że w mieście zawsze jest za drogi i niezbyt świeży, więc żeby go dostać, jeździmy z rodziną do okolicznych wsi. Dla mnie to też okazja do spędzenia czasu z wnukami" - dodaje.