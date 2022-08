Maliny 2022: Ceny w skupach w górę

Ceny malin nieco wzrosły, jednak wciąż - zdaniem producentów - są zbyt niskie, żeby mówić o godnym zarobku.





Jaka jest sytuacja na rynku malin?/fot. shutterstock

Rynek malin 2022

Sytuacja na rynku malin od początku sezonu jest poddawana manipulacjom ze strony zakładów przetwórczych. Kilka razy w miesiącu dochodziło do nieuzasadnionego zaniżania cen. W sezon skupu maliny jesiennej przetwórcy - zdaniem producentów - celowo weszli z propozycją stosunkowo niskich cen. Nawet jeśli te nieco wzrosły, za chwilę znowu zostały obniżone.

Mamy do czynienia z niewielkim wzrostem cen malin w skupach. W większości miejsc nie są one niższe niż 10 zł/kg. Jednak zdaniem producentów to nadal zbyt nisko by przy obecnej inflacji i wzroście kosztów mówić o godziwym zarobku.

