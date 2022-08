Maliny 2022: Ile kosztują owoce?

Ceny malin już sukcesywnie rosły. Jednak obecnie stawki po raz kolejny w tym sezonie są dołowane.

Maliny: ceny znów zostały maksymalnie obniżone!/fot. shutterstock

Ceny malin 2022 przez cały sezon są dołowane, choć nie bylo żadnych uzasadnionych powodów do ich obniżek.

Ceny malin najpierw w górę, teraz w dół

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Przez ostatnie dni nie było mowy o spadkach cen owoców, wręcz przeciwnie, stawki delikatnie rosły. Na początku bieżącego tygodnia skupy płaciły za malinę 16-16,50 zł za kg, a stawki bezpośrednio w mroźniach wynosiły od 17 do 17,50 zł za kilogram. W branży panował względny spokój i nic nie wskazywało na to, że dojdzie do kolejnych spekulacji cenowych. Jednak producenci malin nie mieli szansy długo cieszyć się stabilnością, ponieważ ceny malin znów zostały obniżone!

Więcej czytaj na sadyogrody.pl