Maliny w tym roku będą drogie

Zdaniem ekspertów, tegoroczne ceny malin są zróżnicowane, ale raczej trzeba się spodziewać, że w tym roku będą wysokie.

Autor: PAP

Data: 15-07-2021, 08:07

Sezon na maliny; fot. unsplash.com

Najtaniej można kupić te owoce na rynkach hurtowych. W Broniszach w środę maliny sprzedawano w cenie 14-20 zł za kg i szybko zniknęły ze sprzedaży, już wczesnym rankiem zabrakło towaru - poinformował PAP ekspert rynku Maciej Kmera.

Na lubelskim rynku hurtowym Elizówka maliny podrożały, we wtorek oferowano je w cenie 8-11 zł za 500-gramowy pojemnik. Województwo lubelskie jest największym w Polsce zagłębiem produkcyjnym malin, stąd pochodzi nawet 85 proc. krajowej produkcji tych owoców.

Zróżnicowane ceny malin

Ceny na bazarach, w warzywniakach i w sklepach są zróżnicowane - zależą m.in. od źródła zaopatrzenia; ponieważ są to owoce łatwo psujące się, na ogół marża jest dość wysoka.

Z analiz rynku hurtowego w Broniszach wynika, że tegoroczna cena (w 27. tygodniu roku, tj. od 5-11 lipca) wynosiła 15 zł/kg i była o ponad 20 proc. wyższa względem średniej wieloletniej (2011-2021). W ubiegłym roku była ona na poziomie 18,9 zł/kg, a rok wcześniej wyniosła 10,4 zł/kg.

Kmera zwrócił uwagę, że w tym roku, ze względu na niesprzyjającą pogodę, zbiory malin są opóźnione o dwa tygodnie, stąd pod koniec czerwca maliny były droższe niż rok wcześniej.

Według ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ), ceny hurtowe malin w okresie 28-30 czerwca 2021 r. kształtowały się w przedziale od 18 zł/kg do 40 zł/kg. Najniższe ceny pod koniec czerwca br. uzyskiwano na rynku hurtowym w Bydgoszczy (od 18 zł/kg do 20 zł/kg) i Rzeszowie (od 20 zł/kg do 25 zł/kg), natomiast najwyższe ceny w hurcie płacono w Lublinie (40 zł/kg) oraz Łodzi i Wrocławiu (od 32 zł/kg do 40 zł/kg).

Ceny malin będą wysokie

Zdaniem Bożeny Noseckiej z IERiGŻ, raczej trzeba się spodziewać, że ceny malin w tym roku będą wysokie. Przede wszystkim może zadecydować o tym bardzo duży popyt ze strony przetwórstwa. Jak zaznaczyła, przemysł nie ma zapasów malin i obecnie stara się pozyskać jak najwięcej towaru. Świadczą o tym wysokie ceny skupu. Ich skup rozpoczął się w ubiegłym tygodniu do 10 zł/kg za klasę ekstra, podczas gdy w ubiegłym roku płacono 5 zł/kg.

W tym tygodniu cena podskoczyła do 12 zł/kg. "Jest to absolutna rewelacja" - oceniła ekspertka. Podkreśliła, że w tym roku pogoda nie była sprzyjająca do upraw malin i letnich odmian będzie prawdopodobnie mniej. Nie wiadomo jeszcze, jakie zbiory będą tzw. maliny jesiennej. W 2020 r. zbiory malin były dość dobre - na poziomie 116 tys. ton wobec 75,7 tys. ton rok wcześniej.

Polska w 2020 r. sprzedała za granicę ok. połowy swojej produkcji malin, tj. 57 tys. ton. Świeże i mrożone owoce trafiają głównie do Niemiec.