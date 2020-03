Maliszewski o wpływie koronawirusa na rynek jabłek i pracowników sezonowych

WHO: Chinom i innym krajom może grozić druga fala zakażeń koronawirusem

Czy koronawirus będzie miał wpływ na rynek jabłek? Pozytywny czy negatywny dla polskich producentów jabłek?

Jeśli nic się nie zmieni, czyli wirus nadal będzie atakował, to oczywiście będzie miał wpływ na światowy handel jabłkami i przetworami z nich. Największe ognisko jest, jak wiadomo w Chinach, które wytwarzają około 50% światowej produkcji jabłek i są ich ogromnym eksporterem. Największe znaczenie ma chiński koncentrat, który trafia na niemal cały glob, ale niemałe znaczenie ma też tamtejszy eksport owoców deserowych, które docierają w dużych ilościach np. na rynek rosyjski. Nie podlega więc dyskusji, że światowy rynek jabłek ulegnie zawirowaniu. Oczywiście sam koncentrat jabłkowy nie jest nośnikiem koronowirusa, ale potencjalna panika na rynku w odniesieniu do produktów z Azji może zrobić swoje. To samo w przypadku jabłek świeżych.

Kolejnym krajem z ogromną liczbą zachorowań są Włochy, które są w produkcji jabłek europejskim potentatem. Blokada tego kraju z pewnością odbije się na wynikach w handlu, bo już dziś dochodzą do nas sygnały, że jest m.in. problem braku środków transportu mogących pojechać do tego kraju i z niego i wyjechać.

