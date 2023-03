Czy cukrzycy mogą jeść mandarynki? Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association) zaleca przeciętnym dorosłym od czterech do pięciu porcji owoców dziennie. Diabetyków obowiązują jednak restrykcje odnośnie ilości spożywanych owoców.

Mandarynki są zalecane dla cukrzyków przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne. | fot. Pixabay

Spożycie owoców w diecie cukrzycowej powinno być ograniczone do 200–300 g dziennie. Dodatkowo ilość tę należy podzielić na trzy porcje po 100 g. Spożywanie dużych ilości owoców przez osoby z cukrzycą typu 2, które leczą się za pomocą leków doustnych będzie powodowało przecukrzenie. Osoby z cukrzycą typu 1 teoretycznie mogą wziąć na większą porcję owoców większą dawkę insuliny, jednak owoce podnoszą glikemię na krótko, i przy większej dawce insuliny może z czasem dojść do niedocukrzenia (kiedy cukier z owoców zostanie już wykorzystany, a insulina będzie jeszcze działała).

Tak jak w przypadku jedzenia słodyczy – nadmiar owoców znacznie utrudnia wyrównanie cukrzycy. Aby ograniczyć hiperglikemię po spożyciu owoców, zaleca się spożywać je w ramach deseru po obiedzie czy jako cześć innego posiłku, np. śniadania, a nie jako samodzielną przekąskę. Jeśli owoce trawione są z innym pokarmem, a w szczególności z tłuszczem i białkiem (np. beztłuszczowy lub niskotłuszczowy jogurt lub kilka orzechów), to tempo wchłaniania się fruktozy będzie wolniejsze. Nie bez znaczenia jest też rodzaj wybieranych owoców. Do tych bardziej polecanych diabetykom zalicza się np. maliny, truskawki, borówki, gruszki i jabłka. A jak jest z mandarynkami?

Mandarynki w diecie przyjaznej dla diabetyków

Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne wymieniło owoce cytrusowe wśród super żywności dla diabetyków. Według Stowarzyszenia owoce, takie jak mandarynki, pomarańcze i grejpfruty, są pełne błonnika, witaminy C, kwasu foliowego i potasu, które pomagają w zdrowym planie żywieniowym dla diabetyków.

Naukowcy z University of Western Ontario w Kanadzie wykazali, że mandarynki poprawiają poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Zawarty w nich flawonoid nobiletyna zapobiega odkładaniu się tłuszczów w wątrobie i obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II oraz miażdżycę. Badania wykazały, że nobiletyna w mandarynkach jest ponad dziesięciokrotnie skuteczniejsza niż podobne flawonoidy występujące w grejpfrutach.

Mandarynki a cukrzyca. Jakie korzyści zdrowotne daje ich jedzenie?

Poziom cukru we krwi u diabetyków jest zwykle wyższy niż u osób zdrowych i wpływa na tempo pracy i zdolność uczenia się oraz może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak wysoki poziom cholesterolu, niewydolność nerek i choroby serca w cięższych przypadkach. Tu z pomocą przychodzi związek zwany limonenem, obecny w mandarynkach, a także innych owocach cytrusowych, który pomaga w naturalny sposób normalizować poziom glukozy.

Ponadto mandarynki zawierają przeciwutleniacze, które chronią organizm przed uszkodzeniami wyrządzanymi przez wolne rodniki występujące głównie w żywności, takiej jak mięso, warzywa i czerwone wino.

Ile mandarynek może zjeść cukrzyk?

Indeks glikemiczny mandarynek wynosi zaledwie 47, co plasuje je w kategorii o niskim indeksie glikemicznym. Diabetycy mogą bezpiecznie spożywać do trzech mandarynek dziennie bez wpływu na poziom cukru we krwi.

Ponieważ jednak wiele zależy od choroby podstawowej, obecności chorób współistniejących i stanu zdrowia chorego, każdy przypadek należy traktowany osobno. Podczas opracowywania programu diety cukrzycowej wszystkie te aspekty mają kluczowe znaczenie i najlepiej skonsultować swoją dietę z lekarzem.

