Manufaktura Spożywcza i centrum logistyczne w miejscu dawnej Cukrowni Włostów

Ogłoszono przetarg na budowę inkubatora przemysłowego na terenie dawnej cukrowni we Włostowie (Świętokrzyskie). W planach, na terenie po byłej cukrowni we Włostowie, mamy Manufakturę Spożywczą i centrum logistyczne obrotu polską żywnością – poinformował w środę starosta opatowski Tomasz Staniek.

Autor: PAP

Data: 23-03-2022, 12:32

Ogłoszono przetarg na budowę inkubatora przemysłowego na terenie dawnej cukrowni we Włostowie / fot. unsplash

W ramach zadania powstanie hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni ponad 4 tys. metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniami socjalnymi. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie "projektuj i buduj".

"Halę przeznaczymy na wynajem dla rolników na przykład na magazyny lub dla firmy, która będzie mogła tam prowadzić produkcję. Już teraz zainteresowanie potencjalnych najemców jest spore" - poinformował Tomasz Staniek, starosta opatowski.

Inkubator ma powstać w ciągu 19 miesięcy do dnia podpisania umowy. Powiat opatowski otrzymał ponad 15 mln złotych dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania.

"W planach, na terenie po byłej cukrowni we Włostowie, mamy Manufakturę Spożywczą i centrum logistyczne obrotu polską żywnością i stworzenie takiego systemu, jakiego nie ma jeszcze w Polsce" - zaznaczył starosta.

Docelowo manufaktura we Włostowie ma pomóc rolnikom w sprzedaży, przetwórstwie i promocji ich produktów. Oprócz giełdy rolno-towarowej mają się tam znaleźć instalacje przetwórcze do produkcji dżemów, soków, urządzenia do mielenia kaszy, mąki i tłocznie olejów. W planach jest także utworzenie motelu, restauracji i sklepu ze zdrową żywnością.

Powiat opatowski stał się właścicielem 8-hektraowej działki wraz z nieruchomościami po cukrowni we Włostowie w 2020 roku.