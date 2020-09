Marchewka i ziemniaki to warzywa najchętniej jedzone przez dzieci, a z owoców jabłko (badanie)

Z czego wynikają preferencje smakowe i nastawienie do warzyw i owoców u dzieci? Według Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr, psychodietetyk i ekspertki kampanii, to kwestia gustu kulinarnego, za kształtowanie którego odpowiadamy my, dorośli.

- Jeśli dziecko nie lubi niektórych warzyw i owoców, to znaczy, że zbyt mało ich otrzymuje. Nasze pociechy nie posiadają swobodnego dostępu do tych produktów, nie są przyzwyczajone do ich jedzenia, więc siłą rzeczy za nimi nie przepadają. Postarajmy się zmienić nawyki żywieniowe – warzywa i owoce są wyjątkowo łatwe w przygotowaniu, więc warto podawać je dzieciom przy każdej okazji – wyjaśnia psychodietetyk Katarzyna Błażejewska-Stuhr, ekspertka kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”.

Aż blisko 70% rodziców przyznało, że ich dzieci najchętniej spożywają owoce na surowo. Drugą najbardziej popularną formą spożywania owoców są soki i napoje (wg prawie 60% opiekunów). Do serwowania pociechom owoców w sałatkach przyznaje się 33% rodziców, natomiast podawanie ich jako dodatku do posiłku (np. do owsianek, jogurtu) potwierdza 31% respondentów.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku warzyw. Najmłodsi najbardziej gustują w warzywach ugotowanych w zupie, co przyznaje blisko 60% ankietowanych rodziców. Co drugi z nich twierdzi, że jego pociecha bez oporów sięga także po warzywa surowe - w formie dodatku do kanapki lub dania, a prawie 48% opiekunów podaje je dzieciom w postaci surówek i sałatek. Dużo mniejszy apetyt maluchy mają na soki warzywne, warzywa gotowane w wodzie oraz na parze. Natomiast zdecydowanie nie przepadają za warzywami w wersji zapiekanej, grillowanej, pieczonej, smażonej, w formie sosów i kotletów warzywnych/wegetariańskich.

Do przygotowania potraw dla swoich dzieci rodzice najczęściej sięgają po takie warzywa, jak: marchewka (41%), ziemniaki (39%), pomidory (33%) i ogórki (23%). Z kolei z rodzimych owoców dorośli najczęściej stosują w daniach jabłka (54%), truskawki (28%), maliny (16%) i gruszki (15%).

- Nie wykorzystujemy w kuchni i potrawach naszych dzieci bogactwa rodzimych owoców i warzyw. Zwłaszcza latem i jesienią, kiedy mamy ich taki wybór, warto serwować dzieciom różnorodne smaki i kolory, pod którymi kryje się wiele wartości odżywczych. Warzywa i owoce znajdują się na samym dole piramidy żywienia, a to oznacza, że wszyscy powinniśmy ich jeść jak najwięcej. Dotyczy to szczególnie warzyw, natomiast w przypadku owoców stosujmy ograniczenia ze względu na zawartość cukru. Proponuję je podawać dzieciom 2-3 razy dziennie, gdzie na jedną porcję przypada 1 duży owoc (jabłko lub gruszka) lub 2-3 morele albo śliwki, bądź mała szklanka drobnych owoców (maliny, wiśnie, truskawki) – dodaje ekspertka kampanii.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”, której organizatorem jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.