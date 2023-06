- Nasze produkty tworzymy zatem z myślą o innym konsumencie niż korporacje. Mam nadzieję, że konsumentów wymagających bardziej wyjątkowych produktów będzie coraz więcej - dodaje Marek Roleski.

Potwierdza, że firma Roleski działa zupełnie inaczej niż korporacje.

- Kluczem do sukcesu jest ciągłe dbanie o satysfakcje klienta bez względu na zmieniające się okoliczności. Dlatego jednym z głównych punktów, z którymi nigdy nie idziemy na kompromis, jest jakość naszych produktów - mówi.

Majonez Roleski, choć ma ogólnopolską rozpoznawalność, to w udziałach rynkowych wyraźnie ustępuje Winiarom i Kieleckiemu.

- My nie gramy przeciw Nestlé. Tworzymy i dostarczamy wybitne sosy, musztardy i majonezy dla konsumentów. Nie znaczy to, że nie mamy szans mieć większych udziałów w rynku niż największe koncerny. Chcemy jednak, żeby zależało to od wyborów konsumenckich, a nie np. agresywnej polityki promocyjnej. Nasza uwaga skierowana jest na jakość produktu i zaspokajanie potrzeb konsumentów, a nie wygrywanie z konkurencją - dodaje Marek Roleski w wywiadzie dla Forbes.