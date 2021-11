Marian Owerko i Marcin Czarnecki - czyli Bakalland na FRSiH 2021

Już 8 i 9 listopada - XIV edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu. W tym roku zaproszenie do grona panelistów przyjęli m.in. przedstawiciele Bakallandu - zalożyciel firmy Marian Owerko oraz prezes spółki - Marcin Czarnecki.

Marian Owerko, przewodniczący rady nadzorczej Bakallandu i Marcin Czarnecki, nowy prezes spółki prelegentami FRSiH 2021/ fot. linkedin

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to najlepsza okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli rządu, organizacji branżowych, największych firm sektora spożywczego i HoReCa, producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Spotkania każdego roku przynoszą uczestnikom i słuchaczom konstruktywne wnioski, diagnozy dotyczące kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

W tym roku przedstawiciele Bakallandu wezmą udział w dwóch panelach.

Marcin Czarnecki, prezes zarządu, Bakalland SA weźmie udział w debacie "Cyfrowa transformacja branży FMCG", która odbędzie się 8 listopada 2021 r. w godzinach 13.30-15.00.

Podczas dyskusji poruszymy takie zagadnienia jak m.in.:

- Digital Company: zarządzanie, procesy biznesowe, rynek, produkt

- Znaczenie informacji cyfrowej dla rozwoju firmy i rynku

- Fabryka w trybie zdalnym. Nowe formy wsparcia produkcji

- Dane – nowe złoto. Jak umiejętnie z nich korzystać?

- Handlowe wyzwania _ wsparcie procesów sprzedaży



Prezentacja:

Karolina Karolczak, Partnership & Procurement Director, Sodexo Benefits and Rewards Services Polska



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Marcin Czarnecki, prezes zarządu, Bakalland SA

Karolina Karolczak, Partnership & Procurement Director, Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

Urszula Kłosiewicz-Górecka, starszy analityk, Zespół Foresightu Gospodarczego, Polski Instytut Ekonomiczny

Robert Kremser, Business Development Director, Dun & Bradstreet Europe

Magdalena Łysoń, współwłaściciel, Eurowafel

Jaromir Paszek, Sales Manager, IFS Poland

Krzysztof Ślęczka, Consumer Goods & Services Clients Cluster Lead, Accenture Polska





Marian Owerko, przewodniczący Rady Nadzorczej, Bakalland SA weźmie udział w sesji zatytułowanej: Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów, która odbędzie się 8 listopada 2021 r. w godzinach: 15.30-16.45.

Podczas debaty om ówimy takie zgadanienia jak:

- Dział R&D – nowe serce zakładu spożywczego

- Lokalnie, prosto z farmy, pod nazwiskiem – koniec z anonimowymi produktami

- Specjalnie dla Ciebie – personalizacja produktów spożywczych

- Kreowanie nowych produktów na nasyconym rynku. Polska scena start-upowa w branży spożywczej

- Sprzedażowa moc z social mediów. Jak współpracować z influencerami?

- Postcovidowy konsument na zakupach – jak go zainteresować



Cykl wystąpień:

Iga Czubak, CEO, Roślinny Qurczak

Katarzyna Młynarczyk, Digital Marketing Lead, COO, Socjomania, Co-Founder, Rebread



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Iga Czubak, CEO, Roślinny Qurczak

Artur Gajewski, dyrektor marketingu i R&D, Purella

Krzysztof Klincewicz, profesor, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, kierownik projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs

Anna Mirek, radca prawny, senior associate, Kancelaria Noerr

Katarzyna Młynarczyk, Digital Marketing Lead, COO, Socjomania, Co-Founder, Rebread

Marian Owerko, przewodniczący Rady Nadzorczej, Bakalland SA

Moderacja:

Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac