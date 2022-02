Marian Owerko ponownie prezesem Bakalland SA. Jaki ma plan?

- Chciałbym, abyśmy za 3-5 lat byli jednym z liderów rynku żywności prozdrowotnej w Europie, a Bakalland bardzo pożądanym miejscem pracy w Polsce - mówi nam Marian Owerko, który powrócił na stanowisko prezesa Bakalland SA.

Autor: AT

Data: 07-02-2022, 10:36

Marian Owerko opowiedział nam o planach związanych z powrotem na fotel prezesa Bakallandu. fot. mat. pras.

Marian Owerko powraca za ster Bakallandu

Marian Owerko przyznaje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że decyzja o powrocie na fotel prezesa Bakallandu jest zdecydowanie długofalowa.

- Obserwując spółkę w ostatnich ośmiu latach, patrzyłem na potencjał, który w wielu obszarach można było jeszcze lepiej wykorzystać. Uznałem, że najlepszym i najbardziej odpowiedzialnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie tego potencjału z pierwszej linii, aby nic nie stracić z potencjału ludzi i potencjału organizacji.

Nowego prezesa zapytaliśmy o opinię na temat ostatnich kilku lat działalności Bakallandu. Nasz rozmówca najwyżej ocenia ostatnie 2,5 roku.

- W tym okresie pozytywnych zmian było najwięcej mimo prowadzonego procesu sprzedaży. Spółkę zastałem bardzo solidną. Wszystkie rozmowy z moimi pracownikami były bardzo profesjonalne. Dobra robota - dodaje.

Co Marian Owerko zmieni w Bakallandzie?

Jakie priorytety ma nowy prezes Bakallandu?

- Mamy w naszym portfelu kategorie i marki które idealnie wpisują się w trend żywności prozdrowotnej: bakalie Bakalland, batony zbożowe i owocowe Ba!, płatki śniadaniowe Ba!, kawę zbożową Anatol - dodaje.

Owerko przyznaje, że chciałbym także, aby Delecta była zdecydowanie bardziej healthy.

- Rozwój tego, co mamy jest priorytetem, ale, aby to zrobić jeszcze lepiej, musimy zadbać o marketing tych marek, ich dostępność w sklepach, o nowości produktowe dla naszych klientów. Nasz klient potrzebuje być miło zaskakiwany. Gdy to poprawimy, dalsza automatyzacja i rozwój produkcji stanie się miłą koniecznością - wskazuje.

Bakalland szuka przejęć?

Czy Bakalland myśli o przejęciach? Marian Owerko nie wyklucza takiego scenariusza, ale zaznacza, że spółkę interesują firmy "jeszcze bardziej zorientowane na zdrowe kategorie lub dające możliwości skokowego wzrostu eksportu.

- Chciałbym, abyśmy za 3-5 lat byli jednym z liderów rynku żywności prozdrowotnej w Europie, a Bakalland bardzo pożądanym miejscem pracy w Polsce - dodał.

Czy decyzja o powrocie na fotel prezesa związana jest z zaangażowaniem holdingu Rafała Brzoski w Bakalland?

- Decyzja o objęciu funkcji prezesa zarządu nastąpiła zaraz po decyzji nie tylko o pozostaniu w akcjonariacie, ale także po decyzji o zwiększeniu mojego kapitałowego zaangażowania.

Uważam jednocześnie, że taki przedsiębiorczy skład akcjonariatu będzie miał bardzo duży i pozytywny wpływ na Bakalland, spółkę, którą zakładałem razem z Arturem Ungierem i Jarkiem Nikołajukiem 16 stycznia 1991 roku - podsumował Owerko.