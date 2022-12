- Musimy ciężko pracować nad budżetem. Nie tak, żeby ciąć go siekierą, ale tak, żeby każdy wydatek był zaplanowany. Musimy wiedzieć na co i po co wydajemy pieniądze. Sprawdzić głębiej produkty i kategorie, i rzeczywiście skoncentrować się na tych, które są przyszłościowe i rentowne - mówił szef FoodWell.

Kolejne rady dotyczyły wiary w powodzenie działań biznesowych.

- Musimy też zdecydowanie wierzyć w to, co robimy. Tzn. wierzyć i zarazić całą organizację tym, co robimy. Jeśli nawet musimy ograniczyć zatrudnienie, to organizacja musi wiedzieć, co było tego przyczyną. Jeśli rezygnujemy z jakiegoś działu czy części rynku, to po to, żeby tę część organizacji wzmocnić - uważa Marian Owerko.