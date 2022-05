Marihuana w pomarańczach. Kolejne narkotyki znalezione w cytrusach

Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udarminiło przemyt 177 kg marihuany o wartości ponad 7 mln zł. Narkotyki przemycane do Polski z Hiszpanii, były ukryte w samochodzie ciężarowym wśród pomarańczy. Kierowca ciężarówki został tymczasowo aresztowany.

Autor: oprac. JS

Data: 04-05-2022, 10:16

KAS i CBŚP zatrzymały przemyt 177 kg marihuany ukrytej w pomarańczach. / fot. cbsp.policja.pl

Policjanci z zarządu CBŚP w Lublinie ustalili, że z Hiszpanii do Polski jest przemycana duża ilość marihuany. W okolicach Bełchatowa w woj. łódzkim zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu ciężarowego. Wspólnie z funkcjonariuszami łódzkiej KAS policjanci znaleźli na naczepie ciężarówki hermetycznie zapakowane worki foliowe z marihuaną. Narkotyk został ukryty wśród cytrusów.

Podczas akcji zabezpieczono 177 kg marihuany wartej ponad 7 mln zł. Z takiej ilości narkotyku można uzyskać ponad 170 tys. działek dilerskich.

Areszt dla kierowcy

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przemytu znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Lublinie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Narkotyki w cytrusach

Przypomnijmy, że zimą tego roku w bananach w sieciach handlowych znaleziono kokainę. W ciągu zaledwie kilku dni kokaina trafiła do sklepów na terenie kilku województw. Jak wynika z naszych informacji, na Pomorzu problem z narkotykami ukrytymi w owocach miały sklepy Lidl. Zaledwie dwa dni później kokaina trafiła także do sklepów Biedronki w Toruniu. Czyżby kokaina w bananach oraz marihuana w pomarańczach były nowymi sposobami na przemyt narkotyków do Polski?

