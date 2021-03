Marka Diamant rusza z akcją pomocową Drobna Wielka Moc

Od kiedy pandemia pozamykała nas w domach, zmieniła się optyka naszego patrzenia na świat. Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo potrzebni nam są inni ludzie, korzystamy nawet z najmniejszej pomocy i staramy się tę pomoc oferować innym.

– Przez ostatni rok wszyscy staliśmy się wrażliwsi na ludzkie potrzeby. W miarę możliwości staramy się wspierać lokalne biznesy i ludzi, którzy są w jeszcze gorszej sytuacji niż my. Naturalnym krokiem w świątecznej akcji była decyzja o przekazaniu darowizny organizacji pożytku publicznego – SOS Wioski Dziecięce wpisały się w naszą strategię idealnie. W najnowszej akcji Diamant udowadnia, że wybór jednego z cukrów – tak potrzebnego do świątecznych wypieków – może nieść za sobą nie tylko przyjemność gotowania, ale także przyjemność pomagania dzieciom – mówi Paweł Maciejewski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Diamant.

Celem akcji, przygotowanej we współpracy z agencją Soul & Mind, jest promowanie i wspieranie dobrych postaw i dobroczynności. Forma pomocy nie jest zbyt angażująca - odbywa się mimochodem, przy okazji zakupu niezbędnych do wielkanocnych wypieków składników – dlatego twórcy akcji liczą na liczny odzew. Każdy zakup objętego akcją produktu jest symboliczną „cegiełką” dorzucaną do wspólnego celu, jakim jest przedświąteczne wsparcie, które Pfeifer & Langen Polska przekaże Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Oprócz kwoty na edukację dzieci, Pfeifer & Langen przekaże Stowarzyszeniu symboliczne paczki, z których można będzie wyczarować wiele wielkanocnych słodkości i świąteczną atmosferę.

Żeby akcja zyskała należną jej promocję w Internecie, postanowiono zachęcić internautów do dzielenia się na Facebooku lub Instagramie zdjęciami wielkanocnych przygotowań z cukrem drobnym Diamant oraz hashtagami #drobnawielkamoc oraz #slodkielaczy. Taka publikacja to kolejny drobny gest o wielkiej mocy – za każde opublikowane zdjęcie, Diamant przekaże SOS Wioskom Dziecięcym dodatkowo 1 zł, a liczba zdjęć od jednej osoby jest nieograniczona.

- Otrzymane wsparcie zostanie w całości przekazane na potrzeby edukacyjne naszych podopiecznych. Dzieci, które trafiają pod naszą opiekę są często zaniedbane pod wieloma względami. Zdarza się, że wykazują poważne trudności w mówieniu, pisaniu czy czytaniu. Wsparcie edukacji naszych podopiecznych jest zatem kluczowe dla ich prawidłowego rozwoju, który jest przecież fundamentem do zdrowego wejścia w dorosłe życie – mówi Anna Choszcz-Sendrowska, przedstawicielka SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od ponad 36 lat pomaga dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie ma pod opieką 1566 potrzebujących dzieci. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 136 krajach świata.

