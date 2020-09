Marka Foods by Ann ponownie w sklepach Lidl

Czas powrotu do szkoły to dobry moment na to, by zadbać o edukację żywieniową i budowanie zdrowych nawyków - u najmłodszych i nie tylko. Akcji Back to School towarzyszy konkurs na profilu Foods by Ann na Facebooku. Wystarczy kupić dowolne produkty marki za minimum 15zł, zrobić kreatywne zdjęcie przedstawiające pomysł na zdrowe śniadanie z ich wykorzystaniem i wstawić je w komentarzu pod postem konkursowym. Na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody.

- Zależy nam na tym, by nasi klienci mieli łatwy dostęp do produktów wysokiej jakości w niskiej, atrakcyjnej cenie, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Od lat promujemy świadome odżywianie i dbamy o to, by w naszej ofercie znalazły się artykuły, które są zdrową alternatywą dla słodkich przekąsek. Asortyment Foods by Ann doskonale wpisuje się w tę potrzebę i jest lubiany przez klientów, o czym przekonaliśmy się już podczas poprzednich akcji organizowanych we współpracy z marką - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.

Foods by Ann pojawi się w sieci sklepów Lidl już po raz piąty. W ostatnim czasie klienci coraz częściej wybierają wysokiej jakości żywność, szukają też produktów sprawdzonych, o dobrym składzie, rekomendowanych przez ekspertów. Jest to związane z rosnącą świadomością dotyczącą wpływu odżywiania się na nasze zdrowie i jakość życia.

Marka Anny Lewandowskiej powstała w 2016 roku. Z powodzeniem rozwija działalność i wciąż poszerza ofertę produktów, które zdobyły uznanie i zaufanie konsumentów. Zachęcamy do zapoznania się z produktami Foods by Ann i udziału w konkursie!