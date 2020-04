Marka Pudliszki przekazuje produkty o wartości 1 mln zł osobom objętym kwarantanną

W związku z pandemią koronawirusa, wiele grup społecznych potrzebuje wsparcia. Uwaga skupia się głównie na pracownikach służby zdrowia i osobach starszych, jednak mocno rosnącą grupą w potrzebie są osoby objęte kwarantanną domową. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w Polsce jest ich już ponad 150 tys. – a liczba ta zwiększa się z dnia na dzień o tysiące osób. Nie mogą one opuszczać miejsca zamieszkania, a co za tym idzie – nie mają możliwości samodzielnego zrobienia zakupów. Nie każdy może liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów, w efekcie czego może stracić dostęp do jedzenia. W obliczu rozwoju pandemii, marka Pudliszki postanowiła wesprzeć osoby objęte kwarantanną, przekazując im swoje produkty żywnościowe.

– Z podziwem obserwujemy jak od kilku tygodni Polacy wspólnie przeciwdziałają rozwojowi koronawirusa i na wiele sposobów starają się wspierać potrzebujących. Pudliszki, jako producent żywności, ma do spełnienia bardzo ważną misję – nieprzerwanie dostarczać ludziom pożywienie. Cała branża spożywcza stoi dzisiaj przed takim wyzwaniem, co w pewien sposób stawia ją na drugiej linii frontu walki o bezpieczeństwo Polaków, zaraz po personelu medycznym i służbach państwowych. Marka Pudliszki również pragnie dołożyć swoją cegiełkę do tych działań i wesprzeć polskie rodziny w tym trudnym okresie. Stąd decyzja o przekazaniu naszych produktów osobom przebywającym na domowej kwarantannie, dla których samodzielne zrobienie zakupów jest obecnie niemożliwe. Wierzymy, że pozwoli to na łatwiejsze przejście tego trudnego okresu – mówi Rafał Walendzik, dyrektor zarządzający marki Pudliszki.

W paczkach znajdą się m.in. makarony, produkty pomidorowe, kukurydza, fasola i groszek

w puszkach oraz gotowe dania obiadowe. Pierwsze z nich zostaną dostarczone w połowie kwietnia. Żywność trafi do osób potrzebujących za pośrednictwem partnera strategicznego akcji – Federacji Polskich Banków Żywności.

– Od początku działania naszą misją jest przekazywanie żywności osobom najbardziej potrzebującym. W obliczu rozwijającej się pandemii nie mogliśmy pozostać obojętni i jako jedna z pięciu organizacji w całym kraju zadeklarowaliśmy pomoc osobom poddanym domowej kwarantannie. Jest to ogromna grupa, która dynamicznie rośnie, a wraz z nią –zapotrzebowanie na żywność. Tym bardziej cieszymy się z decyzji firmy Pudliszki o wsparciu produktowym i jesteśmy wdzięczni, że możemy wspólnie działać w tej trudnej sytuacji – mówi Dorota Jezierska, wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Produkty firmy Pudliszki zostaną przekazane do 14 oddziałów Banków Żywności w całym kraju. Z kolei stamtąd zostaną odpowiednio rozdystrybuowane do osób objętych kwarantanną. Zapotrzebowanie na produkty określane będzie przez lokalne jednostki Banków Żywności, na podstawie informacji przekazywanych przez Sanepid, które dysponują pełną listą osób i rodzin objętych kwarantanną.