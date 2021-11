Marki Kamis i Galeo ujawniają wyniki analiz swoich produktów

McCormick Incorporated, właściciel takich marek jak Kamis i Galeo, zlecił niezależną analizę swoich produktów, która dowiodła, że oferowane pod markami firmy zioła i przyprawy są autentyczne i bezpieczne.

Zioła i przyprawy Kamis oraz Galeo są bezpieczne

25 listopada został opublikowany raport EU Food Fraud Network dotyczący oszustw w sektorze ziół i przypraw. Śledztwo przeprowadzone na ponad tysiącu próbek siedmiu typów ziół i przypraw (kurkuma, chili, pieprz, papryka, szafran, oregano i kmin rzymski) zebranych w całej Europie odkryło znaczący poziom fałszerstw żywności, sięgających od ok. 2% w przypadku chili do 48% przy oregano.

McCormick Incorporated, światowy lider w dziedzinie przypraw, właściciel takich marek jak Kamis i Galeo, zlecił niezależną analizę swoich produktów, która dowiodła, że oferowane pod markami firmy zioła i przyprawy są autentyczne i bezpieczne.

Firma McCormick wydała oświadczenie, w którym ujawniła wyniki zewnętrznej, niezależnej analizy jej produktów oraz wezwała do współpracy branży w celu wyeliminowania oszustw. Raport EUCCP skupia się na całym europejskim sektorze ziół i przypraw i nie rozróżnia miedzy konkretnymi markami czy dostawcami.

Dlatego, aby uspokoić konsumentów, McCormick zlecił dokładną i niezależną weryfikację swoich produktów sprzedawanych na rynku europejskim, w tym marek Kamis i Galeo, przeprowadzoną przez sieć niezależnych akredytowanych laboratoriów przy użyciu narzędzi odzwierciedlających metodologię wykorzystaną przez twórców raportu EUCCP. Zgodnie z przewidywaniami, nie znaleziono żadnych śladów oszustw w żadnych z produkowanych przez McCormick przypraw. McCormick wzywa innych graczy w sektorze ziół i przypraw do podniesienia standardów działań.

McCormick oferuje konsumentom pewność co do jakości i autentyczności produktów od ponad 130 lat dzięki rzadkiej w branży praktyce kupowania surowca bezpośrednio u źródła, czyli rolników i zaufanych dostawców. W świetle raportu EUCCP McCormick wzywa do pozytywnych zmian w branży, m.in. poprzez:

· wzmocnienie mechanizmów raportowania nieprawidłowości w całym łańcuchu dostaw, które powinno rozpocząć się od ustanowienia anonimowego programu do zgłaszania nieprawidłowości dostępnego dla osób na każdym etapie łańcucha dostaw

· współpracę całego sektora, aby pomóc konsumentom identyfikować, które produkty są autentyczne i bezpieczne

Jak unikać fałszowania ziół i przypraw?

Obecny w każdej kuchni czarny pieprz wg raportu EUCCP jest podatny na fałszowanie – aż 17% badanych próbek zawierało inne, niezadeklarowane składniki roślinne. Najczęstsze oszustwa w produkcji pieprzu polegają na zwiększaniu objętości tanimi wypełniaczami, takimi jak skrobia i zmielone ziarna papai oraz wykorzystywaniu olei mineralnych, aby starsze ziarna pieprzu wyglądały na jaśniejsze i bardziej atrakcyjne wizualnie.

McCormick zabezpiecza się przed takimi oszustwami pozyskując głównie całe ziarna czarnego pieprzu od wieloletnich, strategicznych dostawców. Strategia pozyskiwania surowców w całości – liści, nasion i strąków zamiast zmielonych i kruszonych składników – minimalizuje ryzyko pojawienia się wypełniaczy w łańcuchu dostaw.

Jeszcze skuteczniejszą metodą zdaniem firmy McCormick są bezpośrednie relacje z rolnikami, zamiast korzystania z pośredników czy brokerów. McCormick posiada jeden z najkrótszych łańcuchów dostaw w branży ziół i przypraw, w większości przypadków pozyskując swoje produkty bezpośrednio od uprawiających je rolników, z którymi firma współpracuje długoterminowo, niezależnie od nacisków popytu i podaży. Te wieloletnie, strategiczne relacje dają pewność, że stosowane są najlepsze praktyki rolne podczas uprawy, zbiorów, sortowania, przechowywania i transportu, zapewniając konsumentom bezpieczny i autentyczny produkt.