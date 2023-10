Święta już tuż, tuż, a co za tym idzie rozpoczynamy sezon na... masę makową. Tym razem w nowym opakowaniu typu doypack.







Masa makowa Helio w nowym opakowaniu. fot. mat. pras.

Jej niezmiennie tradycyjny smak co roku gości na wigilijnych stołach w postaci kutii czy słynnego makowca. Masy makowe HELIO swoją wyjątkowość zawdzięczają nie tylko najlepszemu gatunkowi maku, ale również dobrze zbalansowanym proporcjom bakalii, rodzynek oraz skórki pomarańczowej. To doskonała baza do przygotowywania dań i gotowe nadzienie do ciasta. Masa makowa HELIO to produkt uhonorowany m.in. laurami konsumenckimi i branżowymi, w tym tytułem Produkt na medal Pani Domu, czy Medalem Europejskim. Teraz w nowym opakowaniu!

