Maspex: biogaz i fotowoltaika w każdym zakładzie

- Potrafimy tworzyć takie proekologiczne rozwiązania energetyczne, które dają godziwy zwrot inwestycji, a nie są tylko obciążeniem dla bilansu - mówi Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 24-05-2021, 12:04

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice o inwestycjach proekologicznych w zakładach produkcyjnych

Od 2000 roku Grupa Maspex Wadowice wydała na cele proekologiczne 200 mln złotych.

Maspex chce w każdym z zakładów wprowadzić istotny poziom energii z fotowoltaiki. Obecnie ma dwie farmy fotowoltaiczne - w Olsztynku i Tymbarku.

Grupa zakończyła już przebudowy oczyszczalni ścieków w każdym zakładzie. Wprowadzono reaktory do beztlenowego oczyszczania ścieków.

- Wykorzystywanie „zielonych technologii” i inwestycje ekologiczne są i były dla naszej firmy ważne. Od 2000 roku wydaliśmy na cele proekologiczne 200 mln złotych. Przykładowo - zrobiliśmy przegląd wszystkich naszych opakowań - ograniczyliśmy w setkach ton ilość wprowadzanego do otoczenia plastiku poprzez przeprojektowanie butelek i zmniejszenie ich wagi - mówi Krzysztof Pawiński.

Maspex stawia na fotowoltaikę

Obecnie Grupa Maspex Wadowice jest na etapie bardzo ciekawego projektu - chce w każdym ze swoich zakładów, po pilotażu, który ma zrobiony w dwóch lokalizacjach, wprowadzić istotny poziom energii z fotowoltaiki.

- Mamy dwie farmy fotowoltaiczne w Olsztynku i Tymbarku - chcemy je rozbudować, żeby każdy z naszych zakładów był w ten sposób w części zasilany. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że niemożliwe jest przejście w całości na energię zieloną, bo tak się jakoś składa, że w nocy słońce nie świeci - komentuje prezes Maspeksu.

Przebudowy oczyszczalni ścieków w każdym zakładzie Grupy Maspex

Zakończono już przebudowy oczyszczalni ścieków w każdym zakładzie.

- Wprowadziliśmy reaktory do beztlenowego oczyszczania ścieków. Powstający w nich biogaz jest w całości odzyskiwany i spalany w naszych kotłowniach. Każdy z naszych zakładów jest w ten sposób wyposażony, a w Tymbarku ok. 10% zużycia gazu pochodzi już z naszego reaktora, czyli obróbki ścieków biologicznie czynnych - tłumaczy Krzysztof Pawiński.

- Potrafimy tworzyć takie proekologiczne rozwiązania energetyczne, które dają godziwy zwrot inwestycji, a nie są tylko obciążeniem dla bilansu - dodaje.

Dla Maspeksu są to projekty biznesowe. - Możliwe, że ktoś to źle odbierze i powie, że "nie sztuka robić biznes na środowisku", ale ja powiem inaczej – "wszystko, co ma biznesową motywację jest trwałe i będzie realizowane; to wszystko, co jest robione z emocjonalnych pobudek, nie wytrzymuje długo. Takie jest życie" - mówi Pawiński.

Ekologia równa się ekonomia

- Po latach eksperymentów, po wydatkach, które poczyniliśmy, po zgromadzeniu pokładów wiedzy potrafimy robić projekty ekologiczne w formule takiej, że są to projekty biznesowe. Potrafimy wypracowywać zwrot tych inwestycji, co uznaję za duże osiągnięcie naszego zespołu, duże osiągnięcie naszej firmy. Co więcej, daje to gwarancję, że nasze zachowania proekologiczne są trwałe, są dobrze przemyślane. To jest w stosunku do mojego zespołu dowód najwyższego uznania - podsumowuje prezes Grupy Maspex Wadowice.

