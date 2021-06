Maspex i Lidl we wspólnej akcji ratowania krzywych buraków

Na sklepowych półkach Lidla pojawi się ketchup Kotlin z krzywego buraka oraz Krakus koncentrat barszczu.

Krzywe buraki w przetworach marki Kotlin

W styczniu bieżącego roku, Lidl wyciągnął pomocną dłoń w stronę polskiego rolnika – Pana Mieczysława Miszczaka – którego plony buraków, jak mogło się wydawać, nie będą należeć do udanych. Warzywa wyrosły bowiem w nietypowym, pokrzywionym kształcie, tym samym dyskwalifikując towar do ogólnej sprzedaży. Lidl Polska zakupiła wtedy ok. 180 ton niedoskonałych buraków.

Krzywe buraki - druga szansa

Teraz słynne buraki otrzymały drugą szansę. Grupa Maspex wykupiła 200 ton tych nieperfekcyjnych warzyw i wykorzystała je, tworząc specjalną linię przetworów buraczanych, które Lidl wprowadza na swoje sklepowe półki. Po raz kolejny, klienci sieci mają możliwość zakupu niepowtarzalnych produktów, jednocześnie wspierając polskich producentów żywności. Najnowsza oferta przetworów pojawi się już w czwartek, 10 czerwca, w sklepach stacjonarnych Lidl Polska. Znajdziemy w niej ketchup z krzywego buraka marki Kotlin (4,99 zł/ 490 g/ 1 szt.) oraz barszcz z krzywego buraka marki Krakus (3,99 zł/ 300 ml/ 1 szt.), dostępne aż do wyczerpania zapasów.

- Bardzo się cieszę, że moje krzywe buraki trafią teraz na stoły klientów w nowej postaci. Gdyby nie tak szerokie zainteresowanie mediów i współpraca z Lidlem, nie udałoby się ich uratować przed zmarnowaniem - mówi Mieczysław Miszczak, właściciel gospodarstwa rolnego w Węglewicach Kolonii w woj. łódzkim.

Zero waste sieciach handlowych

„Od samego początku wprowadzenia niedoskonałych buraków do sprzedaży w naszych sklepach, akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony klientów. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się pomóc Panu Mieczysławowi, jednocześnie angażując w to wielu naszych konsumentów. Mamy nadzieję, że również i tym razem uda nam się nagłośnić temat zero waste, oferując przetwory wyprodukowane z nieperfekcyjnych buraków. Jako społecznie odpowiedzialna firma, wierzymy, że przeciwdziałanie marnowaniu żywności to jedno z naszych najważniejszych zadań. Podejmujemy w tym zakresie wiele działań, m.in. współpracujemy z Federacją Polskich Banków Żywności czy prowadzimy autorski projekt „Kupuję, nie marnuję”, w ramach którego przeceniamy nawet do -70% żywność o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia, ale w pełni wartościową - komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Biedronka i kapusta po gradobiciu

Tropem pomocy rolnikom, którzy mają problemy ze zbytem nieperfekcyjnych owoców i warzyw poszły także inne sieci. Niedawno pisaliśmy, że Biedronka odkupiła od rolników z podkrakowskiej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, dotkniętej gradobiciem, 156 ton kapusty.

