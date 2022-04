Maspex na EEC: Na działania ekologiczne wydaliśmy w ostatnich latach 200 mln zł

- Każda nasza decyzja inwestycyjna jest przemyślana także pod kątem środowiskowym - mówił podczas EEC 2022 na sesji „Zrównoważona produkcja żywności” Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska w Grupie Maspex, członek zarządu w firmie Lubella.

Autor: MB

Data: 27-04-2022, 12:55

iotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska w Grupie Maspex, członek zarządu w firmie Lubella. mówił podczas debaty na EEC, że każda decyzja inwestycyjna grupy była i jest przemyślana również pod kątem środowiskowym/fot. MB

- Grupa Maspex ma strategię zrównoważonego rozwoju. Zastanawiamy się dokąd iść i wiemy to, bo mamy to określone w strategii – a strategia to podsumowanie naszych dotychczasowych działań. Postawiliśmy przed sobą ponad 40 różnych działań i celów. Każda nasza decyzja inwestycyjna była przemyślana również pod kątem środowiskowym - zapewniał Piotr Romaniuk.

Grupa Maspex na działania ekologiczne wydała 200 mln zł w ostatnich kilku latach.

Maspex zamierza w każdym ze swoich zakładów wprowadzić istotny poziom energii z fotowoltaiki. Obecnie ma dwie farmy fotowoltaiczne - w Olsztynku i Tymbarku. Grupa zakończyła przebudowy oczyszczalni ścieków w każdym zakładzie. Wprowadzono reaktory do beztlenowego oczyszczania ścieków.

- Inwestycje proekologiczne maja silne podłoże biznesowe. Jesteśmy z nich dumni - mówił w 2021 r. w wywiadzie dla naszego serwisu Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice.