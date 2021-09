Maspex na EEC: Wciąż szukamy partnera w Chinach

- Stawiamy na rynki o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego w Europie Środkowej, aczkolwiek za kierunki z potencjałem uważamy także kraje azjatyckie i arabskie - mówiła Barbara Wieczorek, dyrektor generalna Business Unit Eksport, Grupa Maspex podczas EEC 2021.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 24-09-2021, 19:13

Barbara Wieczorek, dyrektor generalna Business Unit Eksport, Grupa Maspex. fot. PTWP

Maspex: Rynek unijny wciąż kluczowy dla grupy

Barbara Wieczorek wskazuje, że jeśli mowa o eksporcie żywności do krajów trzecich, istotna jest rola polskich struktur rządowych.

- Jako Grupa Maspex fokusujemy się głównie na krajach europejskich. Podobnie jak cały polski sektor spożywczy, jesteśmy beneficjentem wspólnego rynku UE. Podobnie jak w całej strukturze eksportu, pierwszą piątką są dla nas rynki UE: Czechy, Węgry Słowacja, Rumunia Bułgaria - tam też ulokowaliśmy nasze oddziały.

Dyrektor generalna Business Unit Eksport w Grupie Maspex przyznała, że istotą działania firmy jest bliskość nie tylko geograficzna, ale i kulturowa.

- Stawiamy na rynki o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego w Europie Środkowej, aczkolwiek za kierunki z potencjałem uważamy także kraje azjatyckie i arabskie. Tam też działamy i mamy partnerów. Natomiast jeśli chodzi o Chiny to wciąż szukamy tam właściwego partnera - wskazała.

Maspex wykorzystał pandemiczną szansę

Barbara Wieczorek oceniła okres pandemii jako dobry dla Grupy Maspex.

- Był to dobrze wykorzystany czas. Sytuacje kryzysowe często weryfikują siłę i jakość relacji z partnerami biznesowymi, a także współpracę wewnątrz organizacji. Na obu tych polach weryfikacja w naszej firmie wypadła pozytywnie, o czym świadczą rezultaty, które osiągnęliśmy w minionym roku, przed wszystkim rekordowy przychód ze sprzedaży eksportowej. W tym roku również widzimy tendencję wzrostową - dodała.

Dyrektor generalna Business Unit Eksport w Grupie Maspex przyznała, że w początkowym okresie pandemii większym wyzwaniem były negocjacje wewnętrzne w firmie dotyczące reglamentacji deficytowych towarów dostaw i produkcji niż rozmowy z zewnętrznymi partnerami.

Maspex i brexit

- Dużym wyzwaniem był dla nas także brexit. Wielka Brytania to dla nas ważny rynek eksportowy. Zmieniły się całkowicie zasady gry, natomiast to wyzwanie traktowaliśmy jako zaplanowane i szansę na wykorzystanie naszego doświadczenia eksportowego. Zmienił się charakter dostaw z wewnątrzwspólnotowych na pozaunijne, ale poradziliśmy sobie z tym bardzo dobrze - mówi.

- Obecnie cieszy mnie, że wróciliśmy do biur, podróży służbowych i osobistych spotkań z klientami, co w przypadku nawiązywania relacji jest kluczowe. Spotkania online nie na wszystkich rynkach przynoszą pożądane efekty. Mam nadzieję, że w krótkim czasie wrócimy do 'business as usual' - podsumowała.