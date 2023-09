Grupa Maspex nie będzie już podwyższała cen w 2023 roku pomimo tego, że koszty surowców i produkcji, co prawda wolniej, ale nadal rosną - poinformował prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński. W tym roku przychody grupy, po konsolidacji z CEDC, powinny sięgnąć 20 mld zł.

Grupa Maspex nie będzie już podwyższała cen w 2023 roku - zapowiada Krzysztof Pawiński. fot. mat. pras.

Maspex wstrzymuje podwyżki cen

"Od pewnego czasu mamy do czynienia z wyższymi cenami i mniejszymi wolumenami. To nie jest komfortowa sytuacja dla producentów, handlowców, nie mówiąc już o konsumentach, którzy myślą o oszczędnościach. W naszej branży mamy kilkuprocentowe spadki ilościowe sprzedaży, a i sieci handlowe też to odczuwają” - powiedział w rozmowie z PAP Biznes.



"Nawet jeśli częstotliwość wizyt w sklepach jest taka sama, to wartość koszyka zakupionych przez konsumentów produktów jest niższa. Klienci przy zakupach zachowują się w sposób bardziej racjonalny, mniej emocjonalny, dopasowując je do konkretnej potrzeby. Stają się bardziej wrażliwi cenowo" - dodał.



Prezes Pawiński ocenia, że sezon podwyżek cen produktów w branży spożywczej praktycznie się zakończył.



"Planowaliśmy podwyżkę w połowie roku, ale udało się ją wstrzymać. Wydaje się, że minął już ten czas, kiedy co kwartał musieliśmy podnosić ceny. W tym roku ich już raczej nie będziemy zmieniać. Pamiętajmy jednak, że spadek inflacji z 17 do 10 proc. nie znaczy, że ceny spadają, one cały czas rosną, tylko w wolniejszym tempie" - powiedział.

Maspex: brak podwyżek obecnie to efekt dyscypliny kosztowej

Jego zdaniem, brak podwyżek obecnie to efekt dyscypliny kosztowej, którą udało się osiągnąć.



"Wydaje się, że cała branża spożywcza, mniej już myśli o podwyżkach, a bardziej o tym, jak skonsolidować biznes, w jaki sposób wprowadzić elementy promocji zwiększające wolumeny sprzedaży" - powiedział prezes Maspeksu.



Krzysztof Pawiński ocenia, że zboże z tegorocznych żniw jest słabsze jakościowo. Dodatkowym kosztem stał się cukier, który w ciągu roku podrożał ponad 100 proc. Maspex czeka na zbiory jabłek - dla grupy są one bardzo istotnym owocem, drugim po pomarańczach.



"Mieliśmy do czynienia z trudniejszą pogodą w okresie żniw, a co za tym idzie z gorszą jakością zboża. W związku z tym trzeba wprowadzać więcej sortowania przy produkcji" - powiedział.



"W największym piku zboże kosztowało 1800 zł, potem spadło do 800 zł, a teraz kosztuje w okolicach 1000 zł za tonę. To pokazuje, z jaką zmiennością mieliśmy do czynienia" - dodał.



Jego zdaniem, firmy bazujące na przerobie zboża w Polsce są zakładnikami wielkości zbiorów w kraju, a niekoniecznie za granicą.



"Nie potrafię w swój rachunek ekonomiczny wpisać szeregu potencjalnych ryzyk szokowych np. tego, że Ukraina przerwie światowe dostawy zboża i co z tego będzie wynikało dla naszego rynku. W oparciu o ceny skupu, które płacimy polskim rolnikom, mogę powiedzieć, że ceny naszych produktów nie wzrosną" - powiedział.

Maspex: zeszły rok na rynku owoców był szalony

Krzysztof Pawiński ocenia, że zeszły rok na rynku owoców był szalony, a ceny mocno wzrosły.



"W tym roku mamy odreagowanie w drugą stronę, natomiast wielką niewiadomą są przede wszystkim jabłka. Zbiory w Polsce dopiero się zaczynają. Wrzesień powinien nam pokazać na jakim jesteśmy poziomie" - powiedział.



Zwraca uwagę, że dramatycznie jest na rynku cukru, który w tym roku jest o ponad 100 proc. droższy niż rok temu.



"To nie pomaga w strukturze kosztów. O ile rok temu cena cukru była stabilna i na niskim poziomie, miała antyinflacyjne działanie, o tyle w tym roku cukier stał się czynnikiem proinflacyjnym" - uważa prezes Maspeksu.



Krzysztof Pawiński ocenia, że Grupa Maspex na koniec 2023 roku może osiągnąć 20 mld zł przychodów, co byłoby rekordowym wynikiem w jej historii.



"20 mld zł przychodów to jest nasz ambitny plan na 2023 rok, ale do osiągnięcia. Jest w tym pewien element inflacyjny, ale przede wszystkim to efekt skonsolidowania wyników CEDC. Połowa naszego biznesu to część alkoholowa, a druga to żywność i napoje bezalkoholowe" - powiedział.



Pod koniec lutego zeszłego roku Grupa Maspex sfinalizowała przejęcie polskich aktywów Roust Corporation i zakupiła spółkę CEDC International oraz jej spółkę zależną B2B Wine & Spirits wraz z prawami do wszystkich marek oferowanych przez CEDC: Żubrówki, Soplicy, Absolwenta oraz marki Bols.



Maspex zakończył już integrację z kupionym podmiotem. Ostatnim elementem integracji stało się wdrożenie zintegrowanego systemu IT, co nastąpiło w maju.



"Biznes alkoholi mocnych jest pod dużą presją przede wszystkim z powodu podwyżki kosztów i akcyzy, co odbija się na cenach produktów. Rynek ten wolumenowo traci. Generalnie jest mniej marżowy i bardziej wymagający, obciążony dużymi ryzykami sprzedażowymi" - ocenia prezes Maspeksu.



Pytany, czy Maspex rozważyłby zakup jeszcze jakiegoś producenta alkoholi, odpowiedział: "Nie jest to obecnie rozważany przez nas scenariusz. Mamy zadawalające udziały rynkowe w Polsce".

Maspex o inwestycjach

Prezes przypomniał, że Maspex jest w trakcie realizacji dużego planu inwestycyjnego o wartości 700 mln zł.



"Niektóre z projektów już miały miejsce. Przykładowo dwa tygodnie temu otwieraliśmy dużą instalację przerobu pomidorów w Łowiczu, która będzie miała zdolność przetworzenia 1500 ton świeżych pomidorów dziennie. Bardzo ważna inwestycja dla naszego otoczenia rolniczego" - powiedział.



Prezes ocenia, że podpisana już przez prezydenta ustawa o systemie kaucyjnym, wprowadzająca m.in. kaucje na opakowania plastikowe po napojach, powinna wejść w życie rok później, ponieważ branża nie zdoła się do niej przygotować w wyznaczonym czasie.



„Ustawa powstawała trzy lata, a producenci dostali rok i trzy miesiące na wdrożenie. To jest za mało. Jako branża mówiliśmy, że niezbędne są przynajmniej pełne dwa lata. Racjonalnym momentem wejścia w życie przepisów byłby początek 2026 roku, a nie 2025 roku” – powiedział Krzysztof Pawiński.



„Oczywiście startujemy - podpisaliśmy list intencyjny, żeby zrealizować nałożone na nas ustawowe obowiązki. Regulator musi jednak popatrzeć na realia. Będziemy mieli opóźnienie i to nie jest nasza wina" - dodał.



Prezes Maspeksu zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt nowej ustawy.



"Włączenie do ustawy opakowań po mleku jest bombą biologiczną. Wszystko co zawiera mleko, powinno być poza systemem. Idea recyklingu, pozyskania wysokiej jakości opakowania plastikowego do jego ponownego przerobu, załamie się, jeśli będziemy tam mieli tego typu opakowania" - powiedział.



Krzysztof Pawiński ma też wątpliwości do ogłoszonej kilka dni temu propozycji, aby sklepy i sieci handlowe w swojej ofercie miały minimum 2/3 lokalnych warzyw, owoców, produktów mlecznych, mięsnych i pieczywa.



"Sama idea, żeby sieci handlowe były otwarte na lokalnych dostawców ma sens i one to już w jakimś zakresie robią. Natomiast tego typu nakazy są trudne do zaakceptowania i być może sprzeczne z prawem europejskim. Jesteśmy gigantycznym eksporterem żywności do Europy. W tym roku dotkniemy 40 mld eksportu. Powinniśmy myśleć więc, co będzie, gdy inni będą chcieli postępować podobnie. W interesie Polski jest totalna internacjonalizacja handlu żywnością, bo to się nam opłaca" - powiedział.



Maspex jest największą polską prywatną firmą w branży spożywczej oraz jedną z największych w Europie Środowo-Wschodniej. Spółka posiada w swoim portfolio 70 marek i łącznie oferuje ponad 4000 towarów, a jej produkty są obecne w ponad 70 krajach na całym świecie.



Wśród posiadanych marek są: Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Żubrówka, Soplica, Kotlin, Puchatek, DecoMorreno, Cremona, Plusssz oraz La Festa, Relax, Bucovina, River, Queens, Olympos, Apenta czy Vellingrad.



Produkty z portfolio Maspex powstają w 17 zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Rocznie wytwarza się w nich 2,03 mld litrów soków, nektarów i napojów, ponad 280 tys. ton makaronów, wyrobów zbożowych i instant oraz niemal 170 tys. ton dżemów i przetworów. Firma skupuje od polskich rolników corocznie 300 tysięcy ton owoców i warzyw oraz przetwarza 130 tysięcy ton pszenicy.

