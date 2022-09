Maspex: od października 2021 r. ceny podnieśliśmy już trzy razy. To nie koniec

- Obecnie każdy przedsiębiorca skupia się na tym, jak zarządzać podwyżkami cen - zbyt wysokie powodują zredukowanie popytu, a redukcja popytu to jest mniejsza produkcja, a co za tym idzie wyższe koszty wytworzenia - to jest ekonomia kryzysu - mówi Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex.

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński. przyznaje: Nie ma ani jednego składnika kosztu wytworzenia produktu, który by potaniał./ fot. PTWP

Maspex: To, co dzieje się na rynku nawozów, paliw jest dramatyczne

Jaki wpływ będą miały tragiczne wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami na politykę, gospodarkę oraz przyszłość Europy i Polski?

Krzysztof Pawiński: Z punktu widzenia branży spożywczej wpływ już jest widoczny. To, co dzieje się na rynku nawozów, paliw jest dramatyczne dla naszego otoczenia biznesowego, w tym dostawców rolnych. W ubiegłym roku wydawało się, że na rynku surowców rolnych mamy do czynienia tylko z chwilowym wybiciem cen, ale dzisiaj jak patrzymy na bazę kosztową, to oczekiwanie istotnych obniżek surowców z nowych zbiorów, jest mało realne. Rozpoczęliśmy już skup niektórych owoców i wszystko jest droższe - malina wzrost o 40 procent, czarna porzeczka, aż o 100 procent. To jest tak ogromny skok, że boimy się, czy w ogóle będzie miejsce na półce dla nektaru z czarnej porzeczki, który może kosztować ponad 10 zł za litrowe opakowanie. To będzie zakup na pewno luksusowy.

Prezes Maspeksu: wszystkie koszty pokrywa konsument

Czy jest inna droga niż przeniesienie tych kosztów na konsumenta?

Czasami w sposób populistyczny niektórzy politycy mówią, że producenci, handel z własnej marży mogą te koszty zrekompensować. Ta narracja w ogóle nie ma oparcia w realiach ekonomicznych - na końcu i tak wszystkie koszty pokrywa konsument. Tak samo będzie i w tym przypadku. W lipcu podnieśliśmy po raz trzeci ceny, pierwsze podwyżki wprowadziliśmy w październiku ubiegłego roku, następne w marcu. Niestety nie jest to ostatnia korekta cen, wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli wprowadzić kolejną, w czwartym kwartale tego roku. Nie ma ani jednego środka produkcji, który by potaniał - podrożały nie tylko surowce, paliwa, ale także energia, opakowania, koszty pracy itd. Cztery podwyżki w ciągu roku to nic przyjemnego – ani dla konsumentów, naszego otoczenia handlowego, jak również i dla nas. Wyższa cena zawsze oznacza redukcję wolumenów sprzedaży i tej niemiłej zasady nikt nie zmieni - mówi Krzysztof Pawiński.

Poziomy inflacji konsumenckiej, które są podawane przez NBP - 16/17 proc., są istotnie niższe w stosunku do inflacji producenckiej. Biznes ma do czynienia ze skokami cen idącymi w dziesiątki procent, czasami w setki. A teraz już przestajemy mówić o cenach, a zaczynamy mówić o dostępności surowców, jak np. energii. Zaczynamy się martwić, jak to będzie wyglądało w czwartym kwartale. Nasze organizacje branżowe już pracują nad tym „jak tę biedę dzielić”. Wychodzimy z pomysłami, aby przyjąć pewną gradację, pewne założenia, kto musi pracować, a kto może być poddany tym ograniczeniom. Wychodzimy też z pomysłem, aby wprowadzić rodzaj finansowej zachęty do samoograniczenia się, jeśli ktoś ma zakontraktowane jakieś ilości gazu, a mógłby go zastąpić innym paliwem. Wychodzimy z postulatem, że jeśli dojdzie do ograniczeń, aby nie miały one charakteru godzinowego, bo zakład nie może pracować co kilka godzin. To powinno być zarządzanie okresami tygodniowymi, ponieważ wtedy można zaplanować całość procesu produkcji. Trzeba też pamiętać, że w przypadku przetwórstwa warzyw i owoców, szczególnie miękkich, zatrzymanie doprowadzi do zepsucia całego zgromadzonego zapasu, a na skutek wstrzymania odbioru od sadowników, powstaną ogromne straty, jeśli nie będzie możliwości przerobu. Zakładam, że to jest słyszalne, choć mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i dzisiaj ćwiczymy to tylko w teorii.

Nie ma ani jednego składnika kosztu wytworzenia produktu, który by potaniał. Z impulsami inflacyjnymi mieliśmy już do czynienia wcześniej, to nie jest nic nowego - pamiętamy lata 2005 – 2007 i 2011 - 2012, wiemy, że jest to immanentną cechą gospodarki. Natomiast zawsze był jakiś element kompensacyjny, istotna część wzrosła, ale coś tam taniało i efekt był łagodniejszy. Teraz mamy do czynienia tylko i wyłącznie z kierunkiem w górę. Obecnie każdy przedsiębiorca skupia się na tym, jak zarządzać podwyżkami cen - zbyt wysokie powodują zredukowanie popytu, a redukcja popytu to jest mniejsza produkcja, a co za tym idzie wyższe koszty wytworzenia - to jest ekonomia kryzysu - mówi prezes Maspeksu.

Maspex: mamy do czynienia ze zdecydowanie wyższymi kosztami wytworzenia

Mówi Pan o konieczności czwartej podwyżki w tym roku - jakie finalnie będą te podwyżki dla konsumenta, czy konsument jest w stanie wytrzymać te podwyżki o kilkadziesiąt procent?

Skala inflacji na dobrach producenckich nigdy nie przekłada się 1:1 na półkach. Natomiast rozważanie, czy konsument jest w stanie, czy nie jest w stanie tego przyjąć nie jest receptą, ponieważ nie ma innej drogi. Obecnie mamy do czynienia ze zdecydowanie wyższymi kosztami wytworzenia i są one twarde. Co więcej, nasze marże są zdemolowane, ponieważ dynamika wzrostu naszych kosztów jest wyższa, niż dynamika wzrostu cen konsumenckich. Mamy umowy, partnerów, łańcuch dostaw, negocjacje – nic nie dzieje się z dnia na dzień – ten czas powoduje, że podwyżki cen są znacząco opóźnione w stosunku do podwyżek kosztów wytworzenia produktu.

Jedynym światełkiem w tunelu jest to, że inflacja, która ma dwa oblicza - jedno to inflacja podażowa, czyli ograniczenia związane z brakiem towaru, drugie - to inflacja popytowa - wzrost cen wynikający z ilości pieniądza, w swej postpandemicznej, podażowej części zanika.

Przez jakiś czas mieliśmy do czynienia z jednym i drugim: lockdown-y sprawiły, że pojawiły się gigantyczne zatory w dostawach, co wpłynęło na ograniczenia podażowe w niektórych branżach. To już powoli "odpuszcza" - wydaje się, że z wyjątkiem lękowych elementów w obszarach związanych z wojną te wszystkie łańcuchy dostaw, idących z różnych destynacji na świecie, znów zaczynają się zazębiać. Gigantyczne ceny frachtu, które dotyczyły dostaw np. z Azji już się zmniejszyły, choć i tak są kilkukrotnie wyższe od tego co było. Widać tutaj trend korzystny - czyli zaczyna nam znikać ten podażowy charakter inflacji, pozostaje nadal popytowy.

To jedyna pozytywna zmiana, jaką obserwuję na przestrzeni ostatnich kwartałów, gdy na początku tego roku mieliśmy do czynienia z wyzwaniami dotyczącymi dostępności i cen. Teraz mamy problem samych cen, natomiast dostawy zaczynają w rozsądnym cyklu funkcjonować tak, jak do tego przywykliśmy w czasach przed pandemią, kiedy ich precyzja była wysoka.