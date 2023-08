Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu, podczas otwarcia nowej linii pomidorowej w zakładzie Agros Nova w Łowiczu, podsumował 6-letnią obecność Grupy Maspex w tym miejscu. Przypomnijmy, że Grupa przejęła spółkę Agros Nova w 2015 roku.

Pawiński przyznał, że Maspex decydując się na przejęcie Agros Nova, dostrzegał także pewne słabości tej spółki.

- Wiedzieliśmy, że jest to firma niedoinwestowana. Natomiast tam, gdzie inni widzieli przeszkody, my widzieliśmy szansę. Byliśmy przekonani, że właściwe inwestycje z tymi markami muszą w końcu dać solidny efekt. Decydując się na inwestycję w Łowiczu widzieliśmy, że nie wystarczy zapłacić ceny. Musieliśmy być przygotowani na lata poważnych inwestycji w tym regionie - dodał.

Prezes Grupy Maspex przyznał, że przejęcie Agros Nova w 2015 roku pozwoliło wykreować skalę.

- Dzięki tej akwizycji osiągnęliśmy niebotyczny wówczas dla nas poziom obrotów na poziomie 4 mld zł. Sądziliśmy, że ten 1 mld euro to już wyrazista pozycja rynkowa. Dla porównania dodam, że w 2023 roku osiągniemy 20 mld zł obrotu. To sukces rozwoju naszych brandów, ale i kolejnych przejęć, m.in. zaangażowania w produkcję i dystrybucję alkoholi. Definiujemy swoją rolę jako 'sales and marketing driven company' - skupiamy się na sprzedaży i marketingu. Procesy produkcyjne są ważnym uzupełnieniem tej strategii - dodał.