Maspex rezygnuje z dodawania cukru. Nie tylko w produktach dla dzieci

Maspex całkowicie usunął cukier dodany z napojów dla dzieci oraz produktów farmaceutycznych. To jeden z elementów ogłoszonej niedawno przez grupę strategii zrównoważonego rozwoju.

Autor: oprac. OW

Data: 27-05-2022, 13:56

Maspex całkowicie usunął cukier dodany w napojach dla dzieci. fot. shutterstock

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Maspeksu nazwana „Efektem Kolibra” składa się z 5 ekosystemów.

To Ekologia, Innowacje, Środowisko Pracy, Otoczenie Społeczne i Biznesowe oraz Zdrowy Styl Życia.

W ich ramach firma zobowiązała się do osiągnięcia 37 celów zgodnych z Agendą 2030 ogłoszoną przez ONZ.

Maspex eliminuje cukier z produktów dla dzieci

W ramach ekosystemu Zdrowy Styl Życia Maspex zadeklarował całkowite usunięcie cukru dodanego w napojach dla dzieci do 2025 r. Cel ten został już zrealizowany. Od bieżącego roku dodatek cukru całkowicie został wyeliminowany w produktach marki Kubuś. W napojach, wodach smakowych, sokach i musach marki Kubuś nie ma dodanego cukru.

Także marka Tymbark wprowadziła w tym roku na rynek nową linię produktów Po Prostu dla osób ceniących zdrowe i smaczne połączenia. Znajdziemy wśród nich napoje, wody smakowe oraz lemoniady bez dodatku cukru.

Proste składniki znajdujące się w produktach z nowej linii są zgodne z zasadą tzw. czystych etykiet. Polega ona na maksymalnym uproszczeniu składu produktów.

Maspex rezygnuje z dodawania cukru do produktów farmaceutycznych

Innym ze zobowiązań prozdrowotnych było także całkowite zrezygnowanie z dodawania cukru w preparatach farmaceutycznych do 2022 roku. Zostało to zrealizowane i suplementy, produkowane przez firmę Polski Lek należącą do Grupy Maspex, takie jak np. Plusssz są bez dodatku cukru.

Cele i działania Grupy Maspex na najbliższe lata. Fot. materiały prasowe

Marki Grupy Maspex dbają o dobrostan zwierząt

Innym działaniem wynikającym z ogłoszonej strategii zrównoważonego rozwoju jest powiększanie portfolio produktów roślinnych. 98 proc. całej oferty produktowej Maspeksu do 2025 r. będzie miało pochodzenie roślinne. Obecnie poszczególne marki wybierają do swoich produktów składniki, których produkcja uwzględnia dobrostan zwierząt hodowlanych i dbałość o środowisko.

Od 2021 r. marka Lubella pozyskuje wszystkie jaja potrzebne do produkcji makaronów z chowu nieklatkowego.

W ostatnim czasie portfolio Maspeksu powiększyło się o kolejne nowości bazujące na roślinnym składzie – to m.in. pasty warzywne, pesto i sosy 8 warzyw od Łowicza, owsianka Lubella, Antybaton Łowicz, czy roślinne napoje z dodatkami owoców Just Plants od Tymbarku.

Maspex aktywizuje sportowo dzieci

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju przez Maspex, to także zaangażowanie marek w działania zachęcające dzieci i młodzież do uprawiania sportu i aktywnego życia w zgodzie z naturą.

Ogólnopolską inicjatywą, w którą Maspex zaangażowany jest Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej a głównym sponsorem marka Tymbark. To rozgrywki piłkarskie dla dzieci w Polsce i w Europie, w których do tej pory wzięło udział ponad 2,5 mln dzieci, a prawie 30 proc. uczestników stanowią dziewczynki.

W działania popularyzujące sport wśród najmłodszych angażują się także inne marki. Kubuś od 2018 r. jest partnerem cyklu Runmageddon Kids, a od 14 lat organizuje program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Również marka Plusssz w tym roku zaangażowała się w propagowanie aktywności sportowej i została jednym z partnerów 79. Wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.

Inicjatywami skierowanymi do dzieci i młodzieży, które obejmują obszar zrównoważonego stylu życia, takimi jak: Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Akademia Lubella”, do 2030 r. objętych zostanie 90 proc. przedszkoli i 70 proc. szkół podstawowych w Polsce. Do tej pory na działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i ekologią Maspex wydał ponad 250 mln zł, a ponad 14 mln dzieci wzięło udział w inicjatywach oraz programach edukacyjnych i sportowych, które firma organizuje i w które się angażuje.

Zapraszamy do lektury innego tekstu o Grupie Maspex: Grupa Maspex: Drożejące surowce oznaczają podwyżki cen produktów