Materne-Polska zmienia nazwę na Andros Polska

Materne-Polska Sp. z o.o. zmienia nazwę na Andros Polska. Nowa nazwa będzie obowiązywać od 1 listopada. Fabryka na Lubelszczyźnie stała się częścią francuskiej grupy Andros.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 18-10-2021, 12:35

W kwietniu 2021 stanowisko CEO w polskim Androsie objęła Magdalena Klimczak / fot. materiały prasowe

Dawna Materne-Polska Sp. z o.o., czyli od 1 listopada Andros Polska, z siedzibą w Łopatkach (woj. lubelskie) to producent soków i deserów owocowych. Fabryka na Lubelszczyźnie jest częścią francuskiej grupy Andros. W skład grupy Andros wchodzą fabryki w całej Europie na rynkach przetworów owocowych (dżemy, konfitury, soki, musy), wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, ciast mrożonych i lodów oraz świeżych produktów mlecznych.

Fabryka w Polsce działa od 1992 roku. Od początku produkowano w niej przetwory owocowe pod markami własnymi dystrybutorów, owoce mrożone dla przemysłu i na rynek detaliczny oraz produkty przemysłowe mające zastosowanie w przemyśle piekarniczym, cukierniczym i mleczarskim. Od 2021 roku na Lubelszczyźnie powstają produkty marki Andros, w tym nowość w ofercie Andros Polska, czyli smoothie owocowe MocOwoc – dostępne w 4 smakach: truskawka, rabarbar, śliwka i gruszka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Materne-Polska - Andros Polska: zmiany personalne

W kwietniu 2021 stanowisko CEO w polskim Androsie objęła Magdalena Klimczak, wcześniej od września 2019 - Country Manager Materne-Polska Sp. z o.o. Magdalena Klimczak swoje zawodowe CV budowała przez ponad 18 lat w Savencia Fromage & Dairy, wypełniając niemal wszystkie funkcje związane z marketingiem, zarówno w polskim oddziale firmy, jak i na szczeblu międzynarodowym. Od 2019 roku swoje doświadczenie wykorzystuje w Andros Polska.

- Fabryka Andros Polska powstała ponad 20 lat temu w sercu owocowego regionu Polski, między Kazimierzem Dolnym a Nałęczowem. Zakład zajmujący powierzchnię ok. 25 ha został zaprojektowany przez inżynierów z Polski, Belgii i Francji. To właśnie z tych krajów pochodzi know-how Andros w Polsce, które łączymy z tym, co lokalne. Dziś w fabryce w Łopatkach, zatrudniającej prawie 300 osób, z naszych lokalnych owoców powstają produkty marki Andros dedykowane na polski rynek. W sklepach można już znaleźć nasz nowy produkt – smoothies #MocOwoc. Mogę też zdradzić, że w nadchodzących miesiącach planujemy kolejne nowości produktowe – przekonuje Magdalena Klimczak.