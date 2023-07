Część franczyzobiorców McDonald's w Indiach zrezygnowała z dodawania pomidorów do burgerów czy wrapów. Problem jest poważny, ale nie dotyczy wszystkich lokali amerykańskiej sieci na terenie Indii.

Część operatorów lokali McDonald's w Indiach podjęła decyzję o wycofaniu pomidorów ze składu burgerów i wrapów;

W niektórych regionach Indii ceny hurtowe podstawowych produktów tradycyjnej kuchni indyjskiej wzrosły o blisko 300 proc. zaledwie w ciągu miesiąca;

Problem dotyczy głównie punktów McDonald's zlokalizowanych w północno-wschodniej części Indii.

McDonalds wycofuje pomidory w Indiach

Część lokali sieci McDonald's nie dodaje już pomidorów do swoich burgerów i wrapów w wielu częściach Indii. To skutek problemów z dostawami i obaw dotyczących jakości tych warzyw - donosi Reuters.

- Pomimo naszych najlepszych starań nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednich ilości pomidorów, które przejdą nasze rygorystyczne kontrole jakości. Dlatego jesteśmy zmuszeni podawać Wam produkty bez pomidorów – można przeczytać w ogłoszeniach umieszczonych w dwóch lokalach McDonald's w stolicy kraju New Delhi.

Dlaczego w Indiach brakuje pomidorów?

W niektórych regionach Indii ceny hurtowe podstawowych produktów tradycyjnej kuchni indyjskiej wzrosły o blisko 300 proc. zaledwie w ciągu miesiąca. Ceny detaliczne, co oczywiste, są jeszcze wyższe, co skłania wiele osób do ograniczenia konsumpcji.

Rząd w Delhi upatruje przyczyn kryzysu w słabym sezonie na skutek silnych deszczy monsunowych, które zakłócały transport i dystrybucję żywności na rozległych obszarach kraju. Ocenia się, że aż 10-15 proc. sklepów spożywczych w Indiach musiało zrezygnować ze sprzedaży pomidorów na skutek niedoborów.

Czy we wszystkich McDonald'sach w Indiach brakuje pomidorów?

Pytani przez Reutersa szefowie poszczególnych lokali sieci oceniają, że niedobory pomidorów wynikały w większym stopniu z problemów z jakością w łańcuchu dostaw niż z wysokich cen.

W oświadczeniu dla mediów spółka Connaught Plaza Restaurants, która prowadzi około 150 punktów sprzedaży jako franczyzobiorca McDonald's w północnych i wschodnich Indiach ocenia zjawisko jako tymczasowy problem sezonowy.

Inny franczyzobiorca McDonald's operujący w zachodnich i południowych regionach Indii, posiadający 357 restauracji, powiedział, że nie ma poważnych problemów związanych z pomidorami.

McDonalds w Indiach. Co zamiast pomidorów?

Lokale McDonald's w Delhi nadal oferują jednak saszetki z keczupem pomidorowym, a pobliska restauracja Subway twierdzi, że nie ma problemów z serwowaniem pomidorów.

Jak informuje PAP, w większości Indii kwiecień, maj i czerwiec to zazwyczaj najcieplejsze miesiące roku, ale notowane w ostatniej dekadzie temperatury stały się jeszcze wyższe. Podczas fal upałów wiele regionów kraju zmaga się też z niedoborem wody.

Tylko w czerwcu w ciągu zaledwie kilku dni 96 osób zmarło z powodu fali upałów w stanach Uttar Pradeś i Bihar na północy Indii.

