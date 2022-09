Michel Moran ambasadorem Qulino. To nowa marka przypraw w płynie

Autor: materiał partnera

Data: 05-09-2022, 14:36

Słynny szef kuchni, restaurator i osobowość telewizyjna – Michel Moran został ambasadorem nowej marki Qulino - pierwszych na rynku przypraw w płynie. Nowości dostępne są w aż siedmiu smakach, nie zawierają glutaminianu sodu i sztucznych konserwantów. Innowacyjne na polskim rynku produkty Qulino to rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą w szybki i wygodny sposób przygotowywać pyszne potrawy przez cały rok.

Michel Moran ambasadorem Qulino. fot. mat. pras.

Michel Moran podbił serca Polaków swoją naturalnością, poczuciem humoru i dystansem. Teraz słynny szef kuchni został twarzą nowej linii przypraw pochodzenia naturalnego, które zrewolucjonizują domowe gotowanie. Qulino dzięki swojej formie oraz kompletnym kompozycjom smakowym, stają się doskonałym sposobem na to, aby każdy - nawet w zaciszu swojej kuchni - mógł gotować jak mistrz.

W portfolio nowej marki znajdują się przyprawy w aż siedmiu wariantach smakowych: indyjskim, gyros, masala, prowansalskim, 3 pieprze, meksykańskim oraz słodko-ostrym. Każda z nich charakteryzuje się intensywnym smakiem, aromatem oraz innowacyjną, płynną formą zamkniętą w wygodnym słoiczku. Produkty Qulino wyróżnia wszechstronne zastosowanie - mogą być wykorzystywane zarówno do mięs, warzyw, sosów czy potraw rybnych, jako klasyczna przyprawa, wyjątkowa marynata czy baza sosu do każdego dania. Ze względu na swoje walory – składniki pochodzenia naturalnego, wszechstronność oraz wegański skład jest to pierwszy tego typu produkt na polskim rynku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Czasy, gdy gotowaliśmy „byle jak” na szczęście się skończyły. Teraz wiele osób chce czerpać radość z jedzenia, ale także z gotowania. Bardzo mnie to cieszy, gdy widzę jak ludzie starają się podnosić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Oczekujemy teraz od potraw nie tylko tego, by były „okej”, ale chcemy głębokiego, pełnego, ciekawego smaku. Taki efekt nie był jednak dotychczas łatwy do osiągnięcia. Teraz z przyprawami Qulino każdy, nawet zupełny amator, stworzy pyszne danie. Ważne jest też to, że są to produkty w pełni wegańskie, stworzone na bazie składników pochodzenia naturalnego. To po prostu świetny skład, wygoda, i zdrowie na talerzu. Cieszę się ze współpracy z marką Qulino, bo ich produkty przybliżają ludziom gotowanie na najwyższym poziomie w ich własnych domach – podkreśla Michel Moran.

Największym wyróżnikiem na tle konkurencji jest płynna forma produktów Qulino, która pozwala na niezwykle wygodne użycie. Forma przyprawy sprawia też, że możemy stosować ją na wiele sposobów - po odkręceniu słoika otrzymamy gotowy dip, bazę sosu, marynatę czy przyprawę do każdego dania. Wystarczy jedynie dodać odpowiednią ilość przyprawy do mięsa, ryb lub warzyw i przygotować danie w ulubiony sposób.

- Wprowadzając na rynek serię naszych przypraw w płynie chcemy sprawić, by Polacy mogli przygotować w prosty i szybki sposób mistrzowskie dania we własnej kuchni. Jestem przekonany, że Klienci docenią wszechstronność ich zastosowań, a dzięki temu przyprawy Qulino na stałe zagoszczą na polskich stołach. Współpraca z Michelem Moranem oraz zaufanie, jakim nas obdarzył świadczą o wyjątkowości i wysokiej jakości produktów – mówi Jakub Stańczyk, Dyrektor Zarządzający w Qulino.

Przyprawy Qulino to przełomowe rozwiązanie, które odpowiada na wyzwania, jakie niesie ze sobą zmiana oczekiwań i stylu życia konsumentów. Marka powstała, by zaspokoić potrzebę różnorodności w kuchni, pozwolić na szybkie, wygodne i zdrowe gotowanie oraz zapewnić indywidualizację nawyków żywieniowych. Innowacyjne przyprawy w płynie dają możliwość włączenia ich nie tylko do diety klasycznej, ale również wegańskiej, wegetariańskiej oraz bezglutenowej. Produkty są już dostępne w wybranych sieciach sklepów E.Leclerc, a wkrótce będą dostępne w szerokiej dystrybucji w Delikatesach Gzella oraz kolejnych sklepach na terenie całej Polski. Obecnie można je kupić również w dedykowanym sklepie internetowym: www.sklep.qulino.pl.