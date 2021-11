Milionowa wycena spółki Bio Planet

Wartość spółki Bio Planet, po przeprowadzonej emisji akcji serii D, będąca złożeniem (50 proc.-50 proc.) wyceny metodą dochodową (DCF FCFF) oraz wyceny porównawczej mieści się w przedziale 95 mln zł-143 mln zł - wynika z raportu DM BOŚ.

Autor: PAP Biznes

Data: 17-11-2021, 17:12

Wartość Bio Planet po emisji akcji mieści się w przedziale 95-143 mln zł / fot. materiały prasowe

DM BOŚ podał, że wycena porównawcza bazuje na wskaźnikach EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E oraz P/CE zarówno krajowych, jak i zagranicznych spółek reprezentujących sektor dystrybucji spożywczej i implikuje wartość Bio Planet w przedziale 72-135 mln zł, z wartością średnią na poziomie 100 mln zł. Natomiast wycena metodą DCF FCFF wskazuje przedział 117 mln zł-151 mln zł w zależności od stopy wolnej od ryzyka i wzrostu w okresie rezydualnym, z wartością centralną na poziomie 131 mln zł.

Wyniki Bio Planet wzrosły zdecydowanie mocniej

Analitycy DM BOŚ zwrócili uwagę, że w 2020 r. wyniki Bio Planet wzrosły zdecydowanie mocniej niż rynek. Przychody, EBITDA i zysk netto zanotowały dynamikę odpowiednio 33 proc./106 proc./175 proc. rdr.



"Z uwagi na wysoką bazę roku ubiegłego spodziewamy się wypłaszczenia dynamiki wzrostu wyników w roku bieżącym, zaś w latach 2022/23 prognozujemy wzrost przychodów, EBITDA i zysku netto odpowiednio o 12 proc./29 proc./21 proc. w 2022 r. oraz 13 proc./36 proc. i 35 proc. w 2023 r." - podali w raporcie.



Przypomnieli, że polityka dywidendowa Bio Planet zakłada przeznaczenie na dywidendę pomiędzy 30 proc. a 60 proc. zysków spółki.



"Do 2030 r. spodziewamy się dywidendy na poziomie 30 proc. zysków" - dodali.



Autorem raportu, datowanego na 5 listopada, jest Jakub Viscardi.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Bio Planet chce zbudować nowe zakłady i potroić moce przerobowe do 2024 roku.

Przypomnijmy, że 28 października Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Bio Planet w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 902.000 akcji. Oferta dotyczyć ma sprzedaży nie więcej niż 702.000 istniejących akcji zwykłych spółki zbywanych przez Organic Farma Zdrowia oraz subskrypcji do 200.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D. Spółka oczekuje, że wartość wpływów z ogłoszonej emisji akcji wyniesie ok. 6,5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie nowych zakładów konfekcjonowania żywności. Bio Planet chce zbudować nowe zakłady i potroić moce przerobowe do 2024 roku.



Bio Planet działa na rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Spółka informowała wcześniej, że chce w drugim półroczu przenieść notowania z rynku NewConnect na główny parkiet GPW.