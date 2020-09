MiniKiwi przedłuża sezon na polskie superowoce do października

MiniKiwi to jeden z najbardziej odżywczych owoców. Zawiera ponad 20 różnych związków prozdrowotnych. Doskonale przedłuża "jagodową sztafetę" i pomaga naturalne wzmacniać odporności w okresie jesiennym. Regularne spożywanie tych zdrowych owoców powoduje wzmocnienie układu odpornościowego, zmniejszając ryzyko przeziębienia, wskutek działania przeciwzapalnego. To jedno z najbogatszych źródeł witaminy C.