Ministerstwo okresliło warunki wsparcia dla konopii

Od 2023 r. do wsparcia będą kwalifikowały się wszystkie odmiany konopi o zawartości do 0,3 proc. THC, w tym także konopie odmiany Finola - poinformował w piątek resort rolnictwa. Dodano, że wsparcie będzie też przyznawane do powierzchni uprawy nie większej niż powierzchnia zawarta w rejestrze.

W 2023 do wsparcia kwalifikować się będą konopie o zawartości do 0,3 proc. THC /fot. Shutterstock

Resort rolnictwa na swojej stronie internetowej wyjaśnił co się zmieni w płatnościach do konopi włóknistych.

Warunki wsparcia dla konopii

Przypomniano, że zgodnie z przepisami unijnymi, które określają ramy prawne dla przyznawania płatności bezpośrednich we wszystkich państwach członkowskich UE, obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary, tylko jeżeli stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2 proc. tetrahydrokanabinolu (THC).

Zwrócono jednak uwagę, że od 2023 r. będą obowiązywały nowe przepisy w tej sprawie, które określają wyższy maksymalny poziom THC. "Oznacza to, że od 2023 r. do wsparcia będą kwalifikowały się wszystkie odmiany konopi o zawartości do 0,3 proc. THC, w tym także konopie odmiany Finola, które zostały wykluczone ze względu na to, że w latach 2019-2020, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną obecnie w UE wartość (0,2 proc.)" - wyjaśniło ministerstwo.

Nowe rozporządzenia

Resort dodał, że przygotował dwa projekty rozporządzeń, które mają na celu dostosowanie obecnych przepisów do niektórych innych zmian wprowadzonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z projektowanymi przepisami w 2022 r., w przypadku upraw konopi włóknistych, które prowadzone są po dokonaniu wpisu do rejestru, wsparcie będzie przyznawane do powierzchni nie większej niż powierzchnia zawarta w ww. rejestrze.