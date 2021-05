Mintel: błonnik i stewia dokonają rewolucji na rynku cukru

Błonnik i stewia nowej generacji zrewolucjonizują kwestię ilości cukru w produktach spożywczych - przewiduje Mintel.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 25-05-2021, 08:31

Błonnik funkcjonalny i stewia nowej generacji to naturalne alternatywy dla cukru fot. pixabay.com

Wielka Brytania może pochwalić się najwyższym odsetkiem (15%) nowych produktów spożywczych z oświadczeniem „bez dodatku cukru" wprowadzonych na rynek na przestrzeni ostatnich pięciu lat; na drugim miejscu plasują się Niemcy (13%).

Mintel przewiduje, że błonnik odegra kluczową rolę w redukcji zawartości cukru.

Aż 63% Niemców niepokoją sposoby redukcji zawartości cukru w żywności i napojach.

Francja i Niemcy są w pierwszej piątce krajów o największej liczbie udzielonych patentów związanych z obniżaniem zawartości cukru w produktach.

Oświadczenia „bez dodatku cukru" pojawiają się na etykietach produktów w Europie coraz częściej. Liderem jest tutaj Wielka Brytania, która odpowiadała za 15% udział we wszystkich nowościach spożywczych tego typu wprowadzonych w Europie w ciągu ostatnich pięciu lat ; tuż zaraz uplasowały się Niemcy (13%) i Francja (10%). W Polsce odsetek nowych produktów opisywanych jako „bez dodatku cukru" wzrósł w okresie od maja 2016 r. do kwietnia 2021 r. z 2% do 8%, biorąc pod uwagę wszystkie nowości spożywcze na tym rynku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Z najnowszego badania konsumenckiego przeprowadzonego przez firmę Mintel wynika, że niemal trzech na pięciu konsumentów we Francji i Niemczech (59%) próbuje ograniczać ilość spożywanego cukru, przy czym wśród respondentów w Polsce odsetek ten wynosi 65%, a w Hiszpanii 67%. Z drugiej strony ponad połowa konsumentów niemieckich (54%) i francuskich (53%)* decyduje się na jedzenie mniejszych ilości produktów przyjemnościowych zamiast wybierać ich wersje light. Dotyczy to w szczególności napojów gazowanych: 38% konsumentów w Polsce** i 37% konsumentów w Niemczech** uważa, że „zdrowsze" napoje gazowane nie są „przysmakiem".

Neha Srivastava, Food and Drink Patent Analyst w firmie Mintel, komentuje to następująco:

- Pandemia wzmocniła wśród konsumentów potrzebę „dogadzania sobie", wpływając na ich decyzje dotyczące wyboru żywności i napojów. Jednocześnie konsumenci zaczęli zwracać większą uwagę na zdrowie, m.in. poprzez zmniejszanie ilości spożywanego cukru, jednak nie godząc się na kompromisy smakowe.

- Firmy z branży żywności i napojów zaczęły przywiązywać coraz większą wagę do zmniejszania zawartości cukru w swoich produktach. W Europie, Francja i Niemcy są w pierwszej piątce krajów o największej liczbie udzielonych patentów związanych z redukcją ilości cukru w produktach spożywczych, przy czym udział każdego z tych krajów w ogólnej liczbie przyznanych patentów na świecie wynosi 5%. Najnowsze patenty w tym zakresie obejmują zarówno rozwiązania mające na celu poprawę smaku słodzików, jak i innowacyjne techniki obniżające koszty produkcji tzw. rzadkich cukrów.

Błonnik funkcjonalny i stewia nowej generacji: naturalne alternatywy dla cukru

Rośnie popularność zastosowania funkcjonalnego błonnika w produktach spożywczych o niskiej/obniżonej zawartości cukru – w 2015 r. żywność i napoje z dodatkiem funkcjonalnego błonnika stanowiły 11% wszystkich globalnych nowości z niską/obniżoną zawartością cukru, podczas gdy w 2020 r. odsetek ten wynosił już 19%. Najpopularniejszym błonnikiem wykorzystywanym w produktach o niskiej/obniżonej zawartości cukru jest inulina, a udział produktów z dodatkiem inuliny, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł z 3% w 2015 r. do 9% w 2020 r.

Ponieważ aż 63% Niemców*** wyraża zaniepokojenie w kwestii sposobów redukowania ilości cukru w żywności i napojach, jako naturalną alternatywę warto rozważyć zastosowanie odpowiedniej kombinacji błonnika z cukrem. Ten sposób obniżania ilości cukru może również przemówić do 29% Brytyjczyków****, którzy oczekują, że na rynku będzie większy wybór soków owocowych, napojów i koktajli z wysoką zawartością błonnika.

Roślinną alternatywą dla cukru jest również stewia, która może potencjalnie zainteresować europejskich konsumentów. Z badań wynika, że 63% Niemców*** nie ma obiekcji co do ilości roślinnych słodzików (takich jak stewia) w żywności i napojach.

- Konsumenci są świadomi roli błonnika w utrzymaniu zdrowia jelit. Marki mogą to wykorzystać i prezentować błonnik jako wielofunkcyjny i prozdrowotny składnik, który pozwala na zmniejszenie ilości cukru w żywności i napojach z korzyścią dla funkcjonowania jelit.

- Stewia jest nadal popularnym składnikiem nowych produktów pojawiających się na rynku, ponieważ jest naturalna i niskokaloryczna, jednak poważną barierę stanowi jej gorzki i długo utrzymujący się posmak. Pomóc mogą najnowsze rozwiązania mające na celu poprawę smaku i właściwości fizykochemicznych stewii, takich jak czystość i rozpuszczalność, które pozwolą na uzyskanie stewii nowej generacji.

- Innowacyjne firmy szukają alternatywnych rozwiązań, takich jak zastosowanie słodkich dodatków i aromatów do obniżenia zawartości cukru w nowych produktach żywnościowych i napojach, zwłaszcza w mlecznych deserach. Metody są obiecujące, ponieważ bazują na ograniczaniu zawartości cukru w żywności przy jednoczesnym wywoływaniu wrażenia słodyczy w mózgu – zauważa Neha Srivastava.