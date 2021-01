Mintel: odporność stała się kluczowym tematem dla konsumentów

Analiza danych w oparciu o bazę GNPD (Global New Products Database/Globalna Baza Nowych Produktów) wskazuje, że największy odsetek nowych wdrożeń globalnych w kategorii żywności, napojów i produktów zdrowotnych (w tym witamin i suplementów) w okresie kwiecień 2015-marzec 2020 odnotowano w Europie (41%), na drugim miejscu zaś znalazł się region Azji i Pacyfiku (34%).

- Mimo to, patrząc ilościowo, tego typu funkcjonalne rozwiązania w samej kategorii żywności i napojów nadal są niszowe, co wskazuje na dalsze możliwości wzrostu. Dwa z ciekawych rozwiązań z tego obszaru, które dostępne są w Wielkiej Brytanii, to sok śniadaniowy na bazie owoców cytrusowych, z dodatkiem probiotyków, błonnika i witaminy C oraz płatki śniadaniowe Kellogg’s Special K Immune Support z wiśnią, ciemną czekoladą i migdałami, a także witaminami D, B6, B12, kwasem foliowym, cynkiem i żelazem. Kolejny ciekawy produkt z Wielkiej Brytanii to napój roślinny Alpro Daily Immunity Support na bazie owsa, w którego składzie znajduje się echinacea, witamina C, cynk, wapń oraz witaminy B2, B12, C i D - wylicza ekspertka.

Mintel, we współpracy z Cipher, który jest wiodącym dostawcą strategicznej informacji o patentach, analizuje dodatkowo działalność patentową. - Warto podkreślić, że liczba patentów z segmentu żywności i napojów mających wspierać odporność stale rośnie. Patrząc na najczęściej cytowane w patentach składniki wzmacniające odporność, najczęściej pojawiają się składniki roślinne oraz probiotyki. Warto również wymienić pojawiające się na kolejnych pozycjach ekstrakty fermentowane i prebiotyki - zapewnia Honorata Jarocka.

Te dane wskazują na rosnące znaczenie korelacji istniejącej pomiędzy zdrowym mikrobiomem jelitowym a odpornością – współzależność, która coraz mocniej wykorzystywana jest przez producentów, przy rosnącej świadomości ze strony konsumentów.

- Pozostając w temacie pozycjonowania i komunikacji wokół produktów, które mogą wspierać odporność na pewno ważny jest kontekst legislacyjny. W Europie, na przykład, producenci zachęcani są do tego, aby eksperymentować ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi składnikami odżywczymi takimi jak miedź, kwas foliowy, żelazo, selen i cynk, a także witaminy A, B12, B6, C i D, zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) - dodaje Honorata Jarocka.