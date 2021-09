Młodzi Polacy też robią przetwory na zimę - badanie preferencji

Cykliczne badanie Barometr Providenta kolejny pokazało, że Polacy są fanami przetworów. Za specjałami ze słoika nie przepada 3 proc. respondentów. Choć ulubionym przysmakiem Polaków w każdym wieku są kiszone ogórki, można zauważyć, że im młodsi badani, tym większa słabość do słodkich, owocowych smaków.

Autor: PP

Data: 15-09-2021, 14:26

Polacy są fanami przetworów na zimę; fot. unsplash.com

Niemal połowa respondentów (48,5 proc.) deklaruje, że w ich gospodarstwie domowym przygotowuje się słoiki co roku lub niemal co roku. Co trzeci respondent zaznaczył natomiast, że choć jego rodzina nie jest tak systematyczna, to i tak co jakiś czas przygotowują przetwory na zimę. W tym roku domowe specjały zamierza przyrządzić 60 proc. badanych.

Polacy lubią przygotowywać przetwory na zimę

– W ramach naszego barometru już od kilku lat pytamy Polaków o ich upodobania w kwestii przetworów. Możemy więc z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że Polacy bardzo lubią zarówno jeść, jak i przyrządzać dżemy, kiszone ogórki czy marynaty. Można powiedzieć, że dla wielu z nas to produkcja na dużą skalę. Aż 43,4 proc. deklaruje, że słoików wystarcza dla wszystkich domowników na całą zimę, a 11,8 proc. będzie mieć nadwyżkę, którą podzielą się ze znajomymi – mówi Karolina Łuczak, rzeczniczka Providenta Polska.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak pokazują wyniki barometru, mieszkańcy mniejszych miejscowości częściej niż mieszkańcy wielkich miast pielęgnują tradycję związaną z robieniem przetworów. Wśród osób mieszkających na wsi odsetek osób, w których domach szykuje się słoiki niemal co roku, wynosi 62,7 proc. Podobną deklarację złożył co trzeci respondent z wielkiego miasta. Także w tym roku to mieszkańcy wsi i małych miast częściej planują zapełnienie spiżarni domowymi wyrobami niż osoby z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (odpowiednio 72,4 proc. i 45,2 proc.).

Co ciekawe, grupy wiekowe, które najchętniej kontynuują tradycję przygotowywania przetworów na zimę, to młodzi ludzie w wieku 18–24 lata oraz 35–44 lata. W tych grupach udział badanych deklarujących, że w ich gospodarstwach domowych szykuje się słoiki na zimę, niemal co rok przekroczył połowę.

Kiszony ogórek niekwestionowanym królem przetworów

Niekwestionowanym królem domowych przetworów jest kiszony ogórek – i to od lat, jak pokazują kolejne edycje Barometru Providenta. Jako jeden z ulubionych przysmaków ze słoika kiszone ogórki wspomniało 81,6 proc. badanych. 86,6 proc. deklaruje, że w ich domu przyrządza się ogórki w ten sposób. Na drugim miejscu znalazły się dżemy i konfitury, które przyrządza się w 67,5 proc. gospodarstw domowych. Jednocześnie należą one do ulubionych przetworów 66 proc. badanych. Ponad połowa respondentów przepada także za marynowanymi grzybkami, jednak na liście najczęściej przygotowywanych specjałów wyprzedziły je soki i syropy owocowe.

Ekologiczne przetwory z własnego ogródka

Niemal co czwarty ankietowany zaznacza, że motywacją do własnoręcznego zapełnienia spiżarni jest możliwość wykorzystania sprawdzonych składników. 22,7 proc. zwraca także uwagę na ekologiczny charakter domowych wyrobów. Nie dziwi więc, że najczęściej w słoikach zamykamy plony z własnego ogrodu lub działki – zadeklarowało tak 63,4 proc. respondentów. 45,3 proc. osób wykorzystuje zebrane grzyby, a niewiele mniejszy odsetek wybiera się na zakupy w sklepie lub na bazarze.